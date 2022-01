Plan formativo para mellorar a xestión dos servizos turísticos da Costa da Morte

Vimianzo. Costa da Morte Asociación Turística (CMAT) lanza un programa de formación gratuito denominado Mellora na xestión e promoción de servizos turísticos, dirixido a traballadores censados nalgún dos 17 concellos do xeodestino en situación de desemprego ou afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Emprego (ERTE).

A iniciativa, financiada pola Deputación da Coruña, desenvolverase de xeito presencial no Fórum de Carballo no mes de febreiro. “Este plan formativo deseñouse e pónse en marcha para axudar ao noso xeodestino turístico e ás súas empresas a mellorar tanto o seu posicionamento como as competencias dos seus profesionais”, destaca Mónica Rodríguez, presidenta da CMAT, quen lembra que “a formación dos traballadores no sector turístico é fundamental para ofrecer un turismo de calidade, de excelencia”.

O programa formativo, que comeza cunha primeira fase de 105 horas e que terá continuidade ao longo do ano, inclúe tres cursos: Axudante de cociña, Servizo de bar e restaurante e Técnicas de procedementos de limpeza en aloxamentos turísticos.

Os interesados en inscribirse (20 prazas por especialidade) deberán estar empadroados nalgún dos 17 concellos da Costa da Morte (Cabana, Camariñas, Carballo, Carnota, Cee, Corcubión, Coristanco, Dumbría, Fisterra, A Laracha, Laxe, Malpica, Mazaricos, Muxía, Ponteceso, Vimianzo e Zas) e chamar ao 981 106060 ou enviar un correo a acertaformacion@gmail.com.

A empresa Acerta Formación, de Cee, especializada no sector turístico, é a encargada de poñer en práctica o proxecto formativo. Os cursos presenciais desenvolveranse no Fórum de Carballo. Tamén colaborará o Hotel Mar de Laxe, onde se programará a parte práctica.

A presidenta da CMAT explica que a asociación, tras contactar e coñecer as necesidades do ecosistema turístico, “tomou nota e púsoxe a traballar no deseño, organización e lanzamento deste plan formativo que agora inicia o seu percorrido”. “Tivemos constancia de que faltaba persoal cualificado como axudantes de cociña ou no servizo de hostalería e de aloxamentos turísticos e así cubrimos o oco que faltaba na formación dos nosos futuros traballadores ao tempo que incentivamos a contratación de persoal da Costa da Morte”, afirma.