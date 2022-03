Planean reabrir ao público o faro de cabo Vilán na vindeira Semana Santa

Camariñas. A Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas traballa para volver a tomar as rendas do faro de cabo Vilán e reabrir as súas portas ao público na Semana Santa.

Así o confirmou este xoves a súa presidente, Olga Campos, despois de que a entidade solicitase unha subvención á Deputación da Coruña e tramitara tamén a petición de autorización á Autoridade Portuaria da Coruña.

Á espera de contar co referido permiso, a intención dos empresarios é regresar ao faro, que abandonaron despois de que a Autoridade Portuaria dese por caducada a súa autorización. Despois de varias negociacións, as diferenzas parece que poideron ser resoltas, e os veciños e visitantes poderán visitar de novo as instalacións do faro que, ademais de ser unha icona de Camariñas e da Costa da Morte, a asociación converteuno nun punto de información turística e nun espazo de encontro e divulgación cultural. M. L.