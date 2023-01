Ponteceso abre una sala para ponerse en forma y su flamante Aula Mentor

El Concello de Ponteceso comienza el año cumpliendo algunos de los propósitos de salud, socialización y formación de sus vecinos. Y lo hará este mismo miércoles, abriendo al público (a partir de las 10.00 horas) durante los 365 días del año la Sala #PONTEenforma2023 en el edificio de las escuela. Y ese mismo día, pero a las 11.00, llegará la inauguración del Aula Mentor.

Así, van a tener preferencia en el uso de la citada sala, para mejorar tanto su estado físico como la socialización, colectivos con necesidades especiales, como las personas jóvenes, mayores, con discapacidad y de la tercera edad, mayores de sesenta años y emigrantes retornados. Está ubicada en el sótano del inmueble educativo.

Según el regidor, Xosé Lois García, el Concello de Ponteceso cuenta con un local totalmente accesible “onde decidimos instalar unha dotación para facilitar o acceso de todos estes colectivos de xeito preferente, e de todas as persoas que o soliciten en xeral, usando as novas tecnoloxías, como estamos facendo en Corme con grande seguimento dende a instalación dunha aplicación de apertura bluetooth na pista de pádel”.

La zona estará permanentemente videovigilada con la pertinente advertencia legal, y funcionará con reserva previa, de lunes a domingo, entre las 06.00 y las 23.00 horas. El Ayuntamiento usará los servicios del personal administrativo de Servicios Sociales para gestionar dichos permisos de acceso para los usuarios, de cara a darles prioridad absoluta a la hora de garantizarles acceso preferente a la instalación a estos colectivos.

Precisamente, el Ayuntamiento favorecerá los convenios con asociaciones cuyos fines persigan el bienestar y la socialización de las personas de estos colectivos, que emplearán el mencionado local bajo su responsabilidad y para el fin que fue creado, siendo eliminado el acceso en caso de producirse usos indebidos. Esta sala no es un gimnasio, no incluye monitores, no cuenta con duchas adaptadas al efecto ni los servicios que ofrecen dichas instalaciones. Por ello, el Concello anima a las personas preocupadas por adquirir hábitos de vida saludables que utilicen los servicios profesionales de empresas locales que los ofrecen como gimnasios o preparadores deportivos.

Eso sí: dispondrá de equipamiento de tipo profesional, y va a contar con cinta de correr, dos bicicletas elípticas, bicicleta de spinning, máquina de remo, dos bancos multiposición, banco multiejercicios, mancuernas y barras, así como kettlebells o pesas rusas y gomas elásticas.

Todo el suelo de la sala es acolchado, y para reservar dos sesiones gratis hay que visitar la web municipal.