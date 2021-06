Ponteceso es un volcán político que está en constante erupción

La política local de Ponteceso sigue siendo un volcán en constante erupción. No prosperó la moción de censura pero aquel día el portavoz del PP, Daniel García Cotelo ya aventuró: “Lois García é un alcalde de palla”. Hace unos días reivindicó la soberanía del pleno y acusó al gobierno local (formado por tres ediles, con diez en la oposición) de querer aprobar un proyecto de renovación del alumbrado de 2,5 millones con un proyecto que incumple, según los populares, la ley de contratación del sector público.

El plan no se aprobó, pero tampoco prosperaron distintas iniciativas de la oposición. La situación es de un pulso continuo que no ayuda mucho a que las ruedas del progreso giren.

“Isto está sendo vergonzoso. Quere controlar todo .O noso pecado é non estar de acordo coas trapalladas de Carballido” declara Faustino Santiago, uno de los ediles no adscritos y miembro de Protección Civil. Este es otro frente que hay abierto.“Dividiu Protección Civil. Quitounos o servizo e pretende facer unha directiva a dedo” comenta Santiago. La junta directiva denuncia que el alcalde maniobra para poder tomar el control de la agrupación.

MÁS POLÉMICA. Otra polémica sale a la luz de una denuncia del Partido Popular, advirtiendo que la guardería o “Galiña Azul” de Ponteceso “está sin servicio telefónico por impago de facturas”. Daniel García entiende que no se puede gobernar un ayuntamiento “en horas de recreo o ratos libres” y pide a la dirección socialista que tome medidas ante la parálisis que existe en el municipio del poeta Pondal. Consideran asimismo que estamos ante un hecho “terriblemente grave” como ejemplo de la nula gestión. E insisten en pedir “altura de miras” a la dirección del PSOE para poner fin a una situación “esperpéntica” que perjudica al vecino.

Los no adscritos consideran que la situación de la guardería es una “inxustiza” y algo que vulnera los derechos más elementales. Y responsabilizan directamente al alcalde de “solicitar expresamente” la baja de los teléfonos de las escuelas unitarias y de la guardería. Demandan que se restablezca este “sevizo fundamental” ya que es el “único medio de comunicación entre os pais e as nais e os profesores”. Las redes sociales recogen quejas de padres enfadados con este asunto, mientras los cinco ex-ediles socialistas insisten en destacar como características principales del ejecutivo local la “demagoxia” y el “engano”.

Este grupo también (dentro y fuera del partido) lanzó varios mensajes al PSOE. Faustino Santiago está convencido que tanto el alcalde como los dirigentes del partido (cita a Valentín González y a José Manuel Lage Tuñas) “están aproveitándose das siglas do PSOE para conseguir poder. Non practican á etica do socialismo”.

Pero la historia no acaba aquí. Para hoy mismo (10.00h) el alcalde ha convocado un pleno extraordinario urgente para decidir el personamiento del ayuntamiento en juicio que se desarrollará en el Contencioso Administrativo número 3 de A Coruña. Los concejales del PSOE (en el gobierno) presentaron una denuncia sobre la posible nulidad de varios acuerdos plenarios. Para el portavoz de APIN, José Manuel Pose Verdes, estamos ante un panorama sorprendente: “O alcalde de Ponteceso denuncia ao Concello de Ponteceso. Agora o pleno ten que nomear avogado para defenderse do alcalde”, apostillaba.

La versión de la no adscrita, Raquel Fondo, es similar:”É unha situación rocambolesca. O alcalde denuncia ao concello que él mesmo preside a causa dos acordos aprobados en pleno. Esta é a capacidade e a transparencia do Sr. Carballido”.