Porto do Son se suma a la campaña ‘Agresión OFF’ con un estand el 17

Porto do Son. En el marco de la campaña Agresión OFF. Eu digo non á violencia sexual, de la Secretaría de Igualdade de la Xunta, el Concello de Porto do Son contará con un estand informativo el próximo día 17, que se instalará en la Avenida de Galicia.

En la caseta informativa se llevarán a cabo diversas actividades y talleres con el objetivo de sensibilizar y evitar la violencia contra las mujeres. Una acción que se desarrollará desde las 10.00 hasta las 15.00 horas.

Entre las iniciativas lúdico-informativas que se desarrollarán se encuentran: Canto de estereotipada está a túa mente?, en la que se reflexionará acerca de diferentes mensajes que pueden inducir a pensamientos estereotipados; A ruleta do amor romántico, un juego interactivo en el que las personas que juegan deben argumentar lo que piensan sobre el mito/frase que corresponda; y Onde está o límite?, una actividad en la que se expondrán diferentes actitudes que se pueden dar en pareja y, de manera individual o grupal, los participantes deberán decidir dónde ponen su límite, generando un debate sobre la delgada línea que separa una relación sana de una tóxica.

Además, en el estand también habrá una actividad dirigida a los más pequeños y, a lo largo de la jornada, se distribuirá material informativo, entre el que destaca el folleto que recoge el Decálogo contra la violencia sexual: diez cosas que tienes que saber, y merchandising. m. c.