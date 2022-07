Porto do Son viajará en el tiempo con su Feira Celta del 29 al 31 de este mes

Porto do Son volverá a revivir su pasado del 29 al 31 de julio con una de las citas estrella de su agenda estival: la Feira Celta. El alcalde, Luis Oujo; los concejales de Cultura y Promoción Económica, Juan Pouso y Manel Deán, respectivamente, y los técnicos municipales Luis Otero y Lydia Moledo, presentaron este martes el amplio programa de actos previstos para este fin de semana.

“Despois de dous anos de parón motivados pola pandemia alégranos volver a retomar este tipo de actividades”, dijo Pouso, quien avanzó que de la organización de la feria se encargará “a mesma empresa que na edición do 2019 -La Fragua de Vulcano-, que foi un éxito rotundo”.

La diferencia es que este año se ampliará el mercado, con 40 puestos más, sumando alrededor de 115. También habrá espacio para que las asociaciones sin ánimo de lucro de la zona que lo deseen puedan vender sus artículos.

“Este ano podemos celebrar a feira a pleno rendemento e con corenta postos máis. Que significa iso? Pois que os feirantes teñen como referente a Feira Celta de Porto do Son”, afirmó el mandatario local, quien salientó que “queremos celebrar con total normalidade todas as festas: empezamos co Rompetiño, que foi un éxito; agora coa Feira Celta e, a continuación, no mes de agosto, coa Festa Hortera e a Festa do Polbo”.

Así, a partir del viernes, al cruzar las puertas amuralladas y al adentrarse en el corazón de la localidad sonense, que se transformará en un antiguo mercado tradicional, vecinos y visitantes podrán hacerse con alguno de los productos artesanales que se oferten en los tenderetes.

Además, durante el recorrido tendrán la oportunidad de conocer algunos talleres de oficios antiguos, como el taller de talla en madera, en piedra o de cuero, o ver exposiciones temáticas sobre las runas célticas y armas.

No faltará un ambiente típico de época y asistentes ataviados para la ocasión, además de un programa repleto de espectáculos musicales y teatrales que se sucederán periódicamente durante las tres jornadas, que protagonizarán guerreros, druidas, arlequines o juglares.

La cita arrancará el 29 de julio, a las 17.00 horas, con la inauguración de la feria y un desfile. Más información en la página web portodoson.gal.