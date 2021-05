Portosín, punto de encontro da navegación camiño de Santiago

Rosa Quintana afirmou durante a presentación da travesía náutica xacobea que “o Camiño de Santiago é para Galicia un elemento fundamental, non só dende o punto de vista da relixiosidade, senón como un punto de vista de atraer a turistas que veñan aquí. Este ten representado un incremento do produto interior bruto do noso país en máis dun once por cento e, polo tanto, cando se empezou a deseñar o Xacobeo 2021 nós entendíamos que dende a Consellería do Mar tamén tiñamos que facer algo para contribuír a reforzalo”. Por iso, pretenden “ca unión de todos, con esa idea de Galicia porto único, reforzar todas as nosas instalacións náutico deportivas, a imaxe do mar

de Galicia, que nos coñezan a nivel internacional e que todos aqueles que queiran poidan sumarse a unha navegación continua polas nosas rías”.

Asemade, Quintana asegurou estar convencida de que “este é un gran ano” e agarda que “isto que empezamos hoxe teña continuidade, non só no Xacobeo do 2022, senón que veña para quedarse; e que Portosín siga sendo ese porto de encontro onde a navegación do sur e do norte se xunten para fomentar o que estamos a buscar aquí: demostrar que do mar se vive de maneira profesional, pero tamén é vida para todas esas prácticas deportivas”.

Esta edición de Navega o Camiño terá o seu impulso definitivo o vindeiro venres coa súa presentación ao público nacional e internacional no posto que Galicia ten na feira internacional de turismo Fitur 2021. “Convidamos aos navegantes de todo o mundo, sexan principiantes ou teñan xa unha dilatada experiencia, a unirse a este Camiño tan especial”, concluíu a conselleira do Mar.