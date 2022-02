Posta a punto de dous mil cen quilómetros de vías provinciais

A Deputación Provincial da Coruña investirá este ano 10.103.981,93 euros no Plan de Conservación de Vías Provinciais, o que supón un 27 % máis que o ano pasado, no que o orzamento foi de 7,9 millóns. O plan foi aprobado por unanimidade e contempla a execución de traballos de mantemento, reparación do firme e pavimentación nos máis de 2.100 quilómetros de estradas cos que conta a rede viaria da Deputación.

Todas estas actuacións están destinadas a “mellorar as condicións de circulación, aumentar a seguridade viaria e reducir a sinistralidade nas estradas da provincia”, segundo explicou o presidente da Deputación, Valentín González Formoso.

A maior parte dos investimentos destinaranse á renovación de firmes e capas de rodadura (63,2 %) e renovación da sinalización vertical e horizontal (14,6 %), mentres que a apertura e limpeza de cunetas suporá preto do 5 % dos investimentos e a instalación de defensas viais ou obras de drenaxe, un 15 % cada unha, respectivamente.

Ademais do Plan de Conservación, o servizo de Vías e Obras da Deputación da Coruña conta cun plan de reperacións urxentes e outro destinado exclusivamente á roza e limpeza das marxes das estradas provinciais, que supón un investimento adicional de 3,5 millóns de euros anuais e que inclúe a limpeza das marxes de todas as estradas varias veces ao ano, para mellorar a visibilidade da circulación, evitar a propagación de incendios e facilitar a drenaxe de augas pluviais.

Os investimentos foron distribuídos en varios grupos de obras, correpondéndolle a maior contía no ámbito da Área de Compostela ao proxecto de mellora de estradas da Pobra e O Son (560.417,95 €), seguido do previsto en viais de Carballo, Cerceda e A Laracha (419.316,41 €).

O plan contempla ademais intervencións en Frades, Ordes, Oroso e O Pino (156.021,6 €); Melide, Santiso, Sobrado e Toques (340.897,06 €); Arzúa, Boqueixón, O Pino e Touro (263.825,74 €); Cabana, Malpica e Ponteceso (377.448,56 €); Camariñas, Laxe, Muxía e Vimianzo (165.924,32 €); Cee, Corcubión, Dumbría e Mazaricos (135.640,12 €); Ames, A Baña, Negreira e Val do Dubra (244.128,54 €); Ordes, Santiago, Tordoia, Trazo e Val do Dubra (260.156,56 €); Mazaricos, Muros e Outes (223.192,67 €); Boiro, Lousame e Noia (287.119,68 €); Brión, Dodro, Padrón e Rois (368.317,54 €); Ames, Santiago de Compostela, Teo e Vedra (301.034 €); Boiro e Rianxo (195.107 €); e Coristanco, Santa Comba e Zas (314.738,35 €).

Asemade, a Área de Vías e Obras contempla melloras nas estradas provinciais DP-1914, que une Carballo e Portomouro, na que investirá 214.821,65 euros, e CP-3404, que comunica os concellos de Outes e Dumbría. Neste caso, o investimento ascende a 336.062,68 €.

No resto da provincia coruñesa contémplanse varias partidas para as redes viarias de Ortigueira, Cariño, Mañón, As Pontes, Cedeira, Cerdido, Valdoviño, Ferrol, Narón, Moeche, San Sadurniño, As Somozas, Ares, Fene, Mugardos, Neda, Cabanas, Miño, Paderde, Pontedeume, Irixoa, Monfero, Vilamaior, Oleiros, Sada, Cambre, Bergondo, Betanzos, Abegondo, Carral, Oza-Cesuras, Aranga, Coirós, Curtis, Boimorto, Mesía e Vilasantar.