Posta a punto na Laracha de áreas verdes

A Laracha. Cada verán o Concello larachés conforma as cuadrillas municipais de obras e servizos para acometer diversas actuacións en espazos públicos, principalmente centradas en tarefas relacionadas coa conservación de entornos medioambientais.

Nestes días o punto principal de intervención é o extenso espazo de protección ambiental que está integrado no ámbito do parque empresarial e que se sitúa contiguo ao río Vilán, na parte sur da zona industrial e xunto ás estradas que comunican O Cancelo (Cabovilaño) coa parroquia de Lendo e co núcleo de Arén.

Trátase da área verde máis ampla do municipio, con 4,5 hectáreas, e presenta unha destacada riqueza medioambiental ao contar con vexetación arbórea autóctona. Todos os anos en torno a estas datas o Concello acomete os traballos oportunos de limpeza e conservación.

As cuadrillas municipais que prestan servizo desde primeiros de xuño están formadas por nove persoas incorporadas polo Concello por un período de seis meses no marco do Plan de Emprego Local (PEL) 2022 da Deputación da Coruña.

Outros puntos de intervención nos que actuaron nas últimas semanas realizando as correspondentes limpezas e adecuación dos espazos verdes son o entorno do río Anllóns ao longo do paseo fluvial, o Castro de Montes Claros, o miradoiro do coto de San Marta e os entornos das igrexas parroquiais. M. L.