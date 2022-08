Premio a la Guardia Civil en O Milladoiro por su lucha contra la ciberdelincuencia

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, acaba de renovar el compromiso del Ejecutivo estatal y de las fuerzas y cuerpos de seguridad nacionales para “garantir e protexer” el ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía en el ciberespacio, a través de medidas normativas e instrumentos operativos. Así lo indicó tras entregar en Ames el premio profesional 2022 a la mejor iniciativa TIC -dirigido a la Administración en Galicia- a los Equipos Arrob@ de la Guardia Civil, unidades operativas contra la ciberdelincuencia en las comandancias.

Fue Miñones quien se desplazó en la jornada de este lunes hasta el puesto principal de la Benemérita en el municipio, el de O Milladoiro, sede de uno de los seis Equipos Arrob@ de Galicia, para hacer entrega del galardón al general jefe de la 15 Zona, Luis Francisco Rodríguez, en nombre de los agentes que integran estas unidades. Allí estuvo acompañado por el alcalde, Blas García; por la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, y por el presidente del Colegio Oficial de Enxeñería en Informática de Galicia, Fernando Suárez.

El delegado recogió este galardón el pasado mes de julio en la gala anual que organizan los profesionales de las telecomunicaciones de Galicia, y fue este lunes cuando trasladó el premio a los hombres y mujeres de los Equipos Arrob@, a quien reconoció su implicación tanto en la persecución de este tipo de los propios ilícitos como en la formación y sensibilización de la sociedad frente a la amenaza de la ciberdelincuencia.

En su intervención agradeció la distinción del Colexio Oficial y la Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicacións de Galicia, y destacó el prestigio que supone que este reconocimiento parta precisamente de los profesionales y de las profesionales de las TIC en Galicia. Hay que recordar que el Instituto Armado cuenta en Galicia con seis Equipos Arrob@ desplegados en las cuatro comandancias, y que desarrollan una doble misión. La principal es el esclarecimiento de infracciones y prevención de la comisión de nuevos ciberdelitos comprobando la seguridad en la red. A este objetivo se une una tarea de asesoramiento y formación a otras unidades policiales. El delegado apuntó que la creación de estas unidades responde a una casuística delictiva como es el crecimiento exponencial de la ciberdelincuencia: “Hoxe un de cada catro delitos que se cometen en Galicia é unha estafa telemática”, y subrayó que gracias a sus efectivos y labor “conseguimos aumentar ano a ano a taxa de esclarecemento de delitos en Galicia e no que vai de 2022 este índice de efectividade policial subiu un 20 % en Galicia”, afirmó. “Detrás destas cifras está o traballo dos homes e mulleres dos corpos e forzas de seguridade do Estado e o empeño deste Goberno por que poidamos vivir as nosas liberdades e dereitos con seguridade, sexa cal sexa o entorno, real ou virtual”, añadía José Miñones.

En la actualidad, y a nivel estatal, ya se superan los ochenta equipos para esta tarea en conjunto, con la incorporación de más de trescientos agentes que orientan su trabajo a combatir el cibercrimen. Cada una de las comandancias dispone de uno de estos grupos en función del tejido industrial, nivel demográfico y servicios de los territorios, en algunas provincias se ha establecido un despliegue más amplio que afecta también a compañías. En Córdoba, por ejemplo, hay un grupo @ con 5 agentes, y en Andalucía, 9 (uno por provincia, y comandancias de Cádiz y Algeciras), donde suman hasta 51 guardias.