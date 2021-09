Preparan el recurso que permitirá ahorrar cientos de miles de euros por IBI

Lo prometido es deuda, y el PP de Ames acaba de reaccionar para evitar que el subidón del IBI eche al traste la recuperación de vecinos y empresas maianas. Y es que el pasado martes, el Boletín Oficial da Provincia da Coruña publicó el anuncio de exposición pública de los padrones fiscales para el ejercicio 2021 del Impuesto sobre Bienes Inmuebles urbanos, rústicos y de características especiales de la capital maiana.

Y, por ello, está ya ultimando el modelo de recurso de reposición de cara a plantar cara al incremento impositivo, que tiene además un plazo de presentación de un mes: desde el uno hasta el treinta de octubre.

Y es que el hecho de recurrir a los boletines supone que esa publicación tiene carácter de notificación colectiva, quedando expuestos los padrones fiscales a exposición pública desde el uno hasta el treinta de septiembre, ambos inclusive.

Cualquier ciudadano puede consultarlos, aunque teniendo en cuenta la actual crisis sanitaria, la petición tendrá que realizarse remitiendo la consulta al correo electrónico atencion.tributaria@dacoruna.gal o bien llamando al 900 132 204.

Contra las liquidaciones que contienen estos padrones fiscales los interesados podrán formular ante el presidente de la Diputación recurso de reposición que, como ya anunció el grupo popular de Ames en comparecencia ante los medios de comunicación, se facilitará a todos los vecinos de Ames que lo soliciten.

Hay que recordar que, aun no siendo obligatoria la interposición de dicho recurso, se antoja como “sumamente importante la presentación del mismo, toda vez que, de no interponer las personas afectadas recurso a dicha liquidación del IBI, dicha liquidación se convierte en un acto administrativo firme y, en consecuencia, después no procederá devolución alguna”, dice el PP.

Esto precisamente es lo que ocurrió con las liquidaciones correspondientes al ejercicio 2020, que devinieron firmes a pesar de la sentencia del Juzgado Contencioso-administrativo de fecha 22 de septiembre de 2020, en la cual “se declara nula la convocatoria del pleno extraordinario y urgente del Concello de Ames de 28 de diciembre de 2019” y, asimismo, daba fe de la nulidad del acuerdo plenario de 28 de diciembre de 2019 por el que se estimó parcialmente la alegación presentada.