Preseleccionan para la gran final de agosto a los amos del karaoke

Como ocurre desde hace seis años, Ames acaba de celebrar el Día do Orgullo LGTBIQ+. Y lo hizo con la campaña Ames en Igualdade, con la que se distribuyeron seiscientas plantas para reproducir la bandera multicolor. Pero, además, se leyó un manifiesto y hubo música reivindicativa a cargo de A Rabela.

Según destacaba Luísa Feijoo, concejala también de Benestar Social, respecto a los encargados de leer dicho comunicado, “o pasado, o presente e o futuro desta loita collidos da man. Rosa, compañeira nesta loita, muller cunha experiencia e unha vagaxe de vida brutal, á que tanto lle temos que agradecer e da que tanto temos que aprender. Eric, ó que tiven a sorte de coñecer e de ver medrar ata convertirse no mozo sensato, maduro, loitador e comprometido que é hoxe”.

Además, deleitó al auditorio A Rabela, rapera y regueifeira pontevedresa, que volvió a dar rienda suelta a unas letras “comprometidas e reivindicativas” para llevar al éxito esta cita internacional por la igualdad. También apuntaba la concejala que “demostrar músculo está moi ben, estar visibles tamén está moi ben, pero o respecto, a igualdade, os dereitos... non se acadan por saír un día ao ano ás rúas”, ya que “nada se transforma se esas demandas non están na nosa axenda, se non se materializan en políticas concretas que eliminen dunha vez por todas o discurso do odio e a desigualdade”.

A su vez, la edil de Mocidade agradecía poder colaborar en la celebración de esta efeméride en la que “a mocidade debe estar presente. É importante a loita diaria por acadar unha liberdade de ser e de sentir real e efectiva. Unha liberdade que non só se reflexe no papel ou nas cancións” y que debe durar todo el año.