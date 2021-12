Presentado o logo do Ano Xubilar da Virxe da Xunqueira de Cee

A igrexa parroquial de Cee acolleu o acto de presentación do logotipo oficial do Ano Xubilar Mariano da Virxe da Xunqueira, que comezará o 1 de maio de 2022. Foi deseñado polo recoñecido orfebre sevillano Fernando Marmolejo, que será ademais o encargado de elaborar as novas coroas da Virxe e o Neno.

O logo recolle a milagrosa aparición entre xuncos da imaxe da Virxe, que aparece sobre unha cuncha alusiva á praia da Concha da capital ceense e á vieira do Camiño de Santiago, que discorre polo centro da vila. Na presentación participaron a alcaldesa, Margarita Lamela, e varios concelleiros da Corporación local, xunto co párroco Desrie Kouakou, entre outros.

Dende a Parroquia de Cee sinalan, respecto das novas coroas que se están deseñar, que se van a habilitar diferentes posibilidades de contribuír. Así, poderán aportarse pezas de ouro que se fundirán para facelas, e tamén pedras preciosas. Tamén se poden facer donativos en efectivo na propia parroquia ou mediante ingreso na conta bancaria habilitada para esta causa (IBAN: ES41 2080 0022 0530 4003 8322), e tamén por Bizum.

Os actos do Ano Xubilar comezarán co apertura solemne da Porta Santa, a cargo do arcebispo de Santiago. Ao logo de todo o ano desenvolverase unha ampla programación de actos relixiosos e culturais, entre os cales está prevista para o mes de xullo unha peregrinación internacional de mozos e mozas de distintos países europeos, así como a presentación dun libro sobre a historia de Cee e da Virxe da Xunqueira, que está a escribir o historiador e técnico de Cultura, Víctor Castiñeira. Para apoiar a programación creouse a Asociación Amigos da Xunqueira.

O párroco confirmou tamén que vai amadriñar o Ano Xubilar a Hermandad de la Esperanza Macarena de Sevilla, unha das máis importantes a nivel nacional.