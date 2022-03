Presupuesto para Teo sin el PSOE, pero con Lemus

La líder del PSOE de Teo, Uxía Lemus, consiguió ayer rebajar a una semana el retraso en la aprobación de los presupuestos... pero a costa de la coherencia y votando de manera distinta a los otros tres ediles de su formación. De esta forma, se desactiva el mes de plazo que tendría que darse para presentar una eventual moción de censura, lo que a juicio del PP, el partido mayoritario (7 de 17 ediles), supone un balón de oxígeno a la continuidad de un regidor con cuatro (ahora cinco) apoyos en el pleno.

En su línea, el alcalde recordaba que vincular las partidas a esta cuestión resulta “lexítimo”, y argumentaba que el motivo para no dialogar con los otros trece (o doce) miembros de la Corporación fue que ya les había remitido “un borrador pedindo suxestións”. Esta justificación la rebatía la popular Lucía Calvo, quien le recordaba que ante su exigua fuerza política, lo que debería es reunir al resto de formaciones para confeccionarlo “entre todos”, y no simplemente variando partes.

Más duro fue su cabeza de lista, José Manuel Guerra, quien al rematar una sesión extraordinaria –que además le costó varios cientos de euros al contribuyente– lamentaba que “para darlle o si a Sisto podía telo feito o mércores, aforrándolle aos teenses a repetición do pleno”, sentenciaba. Asimismo, abogaba por “coñecer as auténticas razóns que motivaron” este cambio de opinión, ya que “ninguén cre que o fixera pola gobernabilidade de Teo cando precisamente foi ela a que provocou a ruptura do goberno”.

Desde el BNG se limitaron a dejar claro que no eran los orzamentos que les hubiesen gustado, pero sí que causaría “un prexuízo para os veciños” si se retrasase (más) su aprobación. Y en cuanto a los argumentos de la número uno de la lista socialista, que reconocía estar ante el ejecutivo “máis débil de toda a Democracia”, espetándole que “hai un tempo que decidiu romper o goberno e gobernar en xunta de goberno”, echaba mano de la lealtad institucional, rechazaba de plano participar en una moción de censura –como el BNG, por lo menos por ahora– y se erigía como defensora de la ciudadanía, trasladando que “non ten sentido agardar agonías; cedo pola estabilidade”.

Tal sorpresivo argumento y cambio de voto por el sí para darle un plus de confianza al mandatario, propiciaba un empate que dirimía el regidor con su voto de calidad.

Pero eso sí, antes tuvo que escuchar, desde las filas populares, que las partidas estaban infladas, y que la aplicación de la plusvalía para sangrar más los bolsillos de los vecinos era una potestad del ejecutivo local, aludiendo a la existencia de remanente.

Y pasando a cuestiones prácticas, los de Guerra explicaban tras la sesión extraordinaria que los presupuestos no contemplan un sólo céntimo para buscar solución a la “desfeita” con las nuevas sendas peatonales, que estrechan todas las carreteras donde se están ejecutando, pero tampoco ven “melloras das escolas con competencia municipal, nin para ampliar os servizos de conciliación, nin plans ambiciosos de alcantarillado ou levar plans de mellora enerxética xa anunciados de xeito propagandístico” en meses previos.