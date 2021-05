Prevén vivienda social gracias al subidón presupuestario del 9,2 %

Las cuentas siguen en alto, y pese a que el PP ha llevado a los tribunales el presupuesto 2021 de Ames, que medra un 9,2 por ciento, desde el tripartito destacan no sólo que las cuentas están ya aprobadas, sino que le dan carácter “definitivo” a las diferentes partidas que, por 29,8 millones, incluyen un incremento “de crédito para as áreas de educación e servizos sociais, así como unha forte aposta polo investimento público”, sin olvidar la adecuación de un inmueble público, por 94.113 euros, para destinarlo a vivienda social .

En principio, y pendiente de consenso con los vecinos, se trata del local social de Biduído, enmarcado en el plan EDUSI Impulsa Ames y dentro del tercer grupo que más incrementa sus cuentas: el de los Servizos Sociais, representando un 8,68 % del total, con 2.595.000 €, y que se dispara en un 16,10 % respecto al 2020. Ese edificio seguirá como teleclub en su planta baja, y la superior será para el nuevo fin si prospera.

Dentro de dicha área crece con 230.000 euros “a renda social municipal e as axudas de emerxencia”, apuntan desde el tripartito, sin olvidar la ampliación “en 11.119 horas máis ao ano a prestación do programa de Axuda no Fogar” inyectando 193.000 euros. También habrá más crédito para reforzar los diferentes programas de Amessán, Sanauga, transporte adaptado o actividades para los mayores, entre otras.

De cualquier forma, las principales áreas de gasto son la de servicios básicos (bienestar comunitario) con 6.798.632 euros (22,75 %); educación y conciliación con 5.565.436 euros (18,62 %); urbanismo con 2.520.425 euros (8,43 %); y administración xeral con 2.014.715 euros (6,74 %). Estas áreas, junto a Servizos Sociais, suponen el 65,22 % de los presupuestos, “amosando o forte compromiso polos servizos públicos”, aportan desde el tripartito de Ames.