Primeira feira do emprego e a formación en Carballo

bergantiños. O Centro Social de Bértoa acolleu este mércores a primeira edición da Feira do Emprego e a Formación do Polígono de Carballo, patrocinada polo Concello. Contou cunha área expositiva onde os centros de formación profesional da zona deron a coñecer a súa oferta formativa e distintas empresas do polígono dispuxeron de stands para recibir currículos e explicar a súa política de contratación e os procesos de selección.

Paralelamente, no salón de actos celebrouse un intenso programa de actividades (mesas redondas, paneis e conferencias) nas que se trataron aspectos como a xestión do talento, axudas á contratación, certificados de profesionalidade, etc.

Tamén o Concello carballés contou cun espazo expositivo para dar a coñecer o labor de intermediación laboral que vén realizando dende hai dez anos a Bolsa de Traballo (BDT).

Ata Carballo desprazouse tamén a directora xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego, Margarita Ardao, para visitar a feira, onde a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade contou cun stand de información sobre a Rede de Polos de Emprendemento e Apoio ao Emprego. Unha iniciativa posta en marcha pola Xunta que contará cunha ducia de centros distribuídos por toda Galicia para avaliar as potencialidades de negocio vinculadas aos territorios onde radican. J. M.