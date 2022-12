Profesionais turísticos súmanse ao plan de promoción do Camiño a Fisterra e Muxía

Muxía. O historiador especializado no Camiño de Santiago Antón Pombo complementou o encontro cunha charla na que ofreceu a súa visión sobre a ruta. “Este non é un camiño máis, é unha prolongación á que están vinculados todos os demais Camiños de Santiago. É unha porta que conecta con outras dimensións. É o punto máis occidental de Europa”, apuntou.

Subliñou ademais que este Camiño debe ser un imán, un reto, “e hai que trasladar á sociedade que debe vir a este territorio mítico, polo menos, unha vez na vida”.

A xornada finalizou cunha andaina vespertina desde o Parador ata o Santuario da Virxe da Barca, de Muxía.

O encontro está enmarcado no plan de actuación deseñado pola Asociación de Concellos do Camiño a Fisterra e Muxía co fin de mellorar a calidade, a competitividade e as actividades turísticas.

O programa comezou cun ciclo de conferencias que se desenvolveu no Museo do Pobo Galego, en Santiago, no que participaron Manuel Castiñeiras, presidente do Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago; o historiador e investigador Antón Pombo; o director do Museo do Pobo Galego, Manuel Vilar; e Francesca Riccio, representante do Ministerio de Cultura de Italia.

O resultado dese ciclo de ponencias será recollido nunha exposición itinerante que percorrerá os municipios de Ames, Negreira, Dumbría, Cee, Corcubión e Fisterra no mes de decembro.

Paralelamente estase desenvolvendo un programa formativo dirixido ao sector hostaleiro dos municipios que integran a asociación, composto de cursos de calidade e de inglés. O colectivo conta ademais coa colaboración das universidades da Coruña e Santiago para elaborar diversos estudos e publicar un libro sobre este Camiño.

Está prevista tamén unha xornada internacional con peregrinos. M. Lavandeira