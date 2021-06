Prorrogan durante todo el mes los ejercicios ‘revitalizantes’ a remojo

La concejalía de Mobilidade, con la colaboración de la Policía Local, impulsa un proyecto educativo para concienciar a los niños sobre las normas básicas de seguridad vial. Se celebrará el sábado 12 de junio con una serie de actividades dirigidas a chavales de 6 a 12 años. La jornada tendrá lugar en el aparcamiento de la rúa Palmeras de O Milladoiro a las 17.00 horas. Para asistir es necesario inscribirse, antes de 11 de junio a mediodía, enviando un email a mobilidade@concellodeames.gal e indicando nombre y edad del participante (que tendrá que llevar bicicleta, casco y máscara).

Ya ese día 12 de junio, los asistentes comenzarán su jornada con el Xogo do carné por... Se trata de un simulacro en un circuito de examen para conseguir el carné. Una vez obtenido, los más pequeños de la casa demostrarán sus capacidades para conservar o perder puntos.

Además, los participantes serán agasajados con el Xogo da curuxa Maruxa, un juego de mesa con mensajes sobre seguridad vial y diferentes señales de tráfico que harán llegar a la meta a quienes participen del mismo. También se entregarán fichas para que los asistentes coloreen señales con la curuxa Maruxa.

Según aportan desde el Concello de Ames, “cada ano celébrase este día coa esperanza de que ao ano seguinte as cifras de sinistros e falecidos nas estradas diminúan. Para que isto suceda é moi importante a responsabilidade individual e a conciencia cidadá cumprindo as normas emitidas polas autoridades”, ya que al menos “297 falecementos puideron evitarse co uso do cinto de seguridade ou do casco”. El objetivo, terminan, pasa por “concienciar aos máis pequenos sobre as normas básicas que se deben seguir nos desprazamentos a pé, en bicicleta ou nun medio de transporte público”.

Hay que recordar que, a nivel nacional, hasta 1900 no se aprobó el primer reglamento para los coches que circulaban por vías estatales, y que hasta 1923 no se pondría en funcionamiento el primer semáforo.