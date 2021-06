‘Puente de la Segoviana’: así se reinventó la mítica ‘Rianxeira’

Encima de ti me pongo/ Puente de la Segoviana/ Encima de ti me pongo/ por ver como corre el agua./ Paso ríos, paso puentes/ siempre te encuentro lavando/ la hermosura de tu cara/ el agua la va llevando./ Cuando paso por tu puerta/ cojo pan y voy comiendo/ P’a que no diga tu madre/ que de verte me mantengo./ Era de marfil y piedra/ la casa donde habitaba./ No la pintan los pintores/ tan bella como ella estaba.

Cántenla con la música de la Rianxeira y ya tienen compuesta la polémica. Es la letra de una canción popular de los años veinte, titulada Puente de la Segoviana, recogida por el folclorista Agapito Marazuela en 1932 y cuya música es calcada a la que Jesús Frieiro elegiría en 1947 en Buenos Aires para componer Ondiñas da nosa ría, que es como se bautizó entonces a la emblemática Rianxeira que conocemos hoy.

Pero, ¿cuál es el origen del que está considerado el himno oficioso de Galicia? ¿Quién, cuándo, cómo, por qué y para qué cambió la letra original? Y, sobre todo: ¿plagió Jesús Frieiro la música de la mítica pieza? ¿Es la sintonía de la Rianxeira un plagio del tema popular Puente de la Segoviana? Agárrense a la silla, que tenemos que afinar este asunto.

Esta es la historia de una canción encargada por la comunidad gallega de Argentina para recibir en el puerto de Buenos Aires a un rianxeiro ilustre, exministro republicano en el exilio: Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.

Corre el año 1947; el encargado de escribir la letra es Jesús Frieiro, y el de ponerle música, Ángel Romero. La titulan Ondiñas da nosa ría y la letra es la siguiente:

Moito me gustas, rianxeira/ que estás aquí na Arxentina/ vouche cantar e bailar/ como alá na terra miña. Ondiñas veñen, ondiñas veñen/ ondiñas veñen e van/ non te embarques Rianxeira/ que te vas a marear. / Qué guapa estabas, rapaza/ cando te vin na Ribeira/ tíña-la cara morena/ coma a Virxe Rianxeira./ A Virxe de Guadalupe/ vai no iate de Baltar/ lévana os rianxeiros/ a remolque polo mar.

CORO CANTIGAS E AGARIMOS. La primera grabación se hizo en 1948 con el sello RCA Víctor. Hasta aquí la historia más conocida.

Pero, cuatro años más tarde, Bernardo del Río (que dirigió las bandas de Santiago, A Estrada y Vilagarcía de Arousa) hace una versión para el Coro Cantigas e Agarimos, que también dirige, y es él quien modifica sustancialmente la letra de Frieiro. La rianxeira de la que hablaba la letra original se convierte en la Virxe de Guadalupe, y de las cuatro estrofas, la actual Rianxeira sólo conservó el estribillo.

¿Por qué? Pues porque dicho coro dependía de Pilar Primo de Rivera, y un tema tradicional-católico era más del gusto de la Sección Femenina de la Falange que ella dirigía. Con todo, fue esta versión la que logró el éxito, gracias a la gran difusión que le dio Del Río.

Pero, ¿y la música?

De componer la sintonía se había encargado Ángel Romero. Sin embargo, no fue en Rianxo donde el autor encontró la inspiración, sino... en Castilla. Concretamente en la canción popular Puente de la Segoviana, que el folclorista Agapito Marazuela Albornos había incluido unos años antes, en 1932, en su Cancionero de Castilla la Vieja, que se presentó en forma de libro al concurso Premio Nacional de Folclore.

Tal y como descubrió el profesor e historiador musical José Luis do Pico Orjáis, un miembro del Coro Cantigas e Agarimos se negó a cantar la renovada Rianxeira porque su música le sonaba... foránea. “Iso é de Castilla”, exclamó quejándose. Fue esta anécdota la que llevó a Orjáis a tirar del hilo hasta lograr relacionar las partituras de ambas piezas.

Orjáis no quiere hablar de plagio por parte de Ángel Romero. “O plaxio é outra cousa; entón tamén teríamos que acusar de plaxio a Beethoven por ter usado temas populares”, señala. De modo que el experto prefiere hablar de “tradición reinventada”. En su opinión, la primera parte de la Rianxeira es obra de Bernardo del Río; la segunda, de Ángel Romero; y la tercera, es una copia de Puente de la Segoviana, “que foi a que usou evidentemente Romero” para componer Ondiñas da nosa ría.

Así, una pieza que nació como un canto para homenajear a un exiliado nacionalista (Castelao) se convirtió en un canto mariano, “incorporado aos manuais da escola nacional-católica”, dice Orjáis, quien añade que “a cantiga en galego máis coñecida no mundo ten a súa orixe no folclore segoviano”.

Si a estas alturas del reportaje siente usted la curiosidad de saber cómo suena la música de la Rianxeira con la letra de Puente de la Segoviana, sólo tiene que buscar en Internet la grabación que hizo en 1979 Ronda Segoviana, que la incluyó en su primer LP (Tus ojos morena). En una anotación al margen, el grupo explica: “La música es idéntica a la Rianxeira gallega. Queremos creer que en algún momento del siglo pasado, alguno de los grupos de segadores gallegos que bajaban a estas tierras trajeron (o se llevaron) esta melodía. En cualquier caso, un ejemplo de la movilidad de la música tradicional”.