Queimadas 65 hectáreas de monte en Arou

Camariñas. Un incendio forestal queimou unhas 65 hectáreas de monte na localidade de Arou (Camariñas), das cales 54 son de monte arborado e as 10 restantes de raso. O lume comenzou ao medidodía na parroquia de Camelle e quedou controlado pasadas as seis e media do serán, segundo informou a Consellería de Medio rural. O lume obrigou a cortar a estrada que une Arou con Santa Mariña.

Nas labores de extinción participaron 3 técnicos, 8 axentes, 14 brigadas, 9 motobombas, 1 pa, 5 helicópteros, 2 avións, efectivos da Policía Local e de Protección Civil de Camariñas. O Concello agradecen a implicación e traballo por parte de todas as persoas que integraron o dispositivo. M. L.