Quejas reiteradas ante la carencia de baños públicos en el mercado de Padrón

Aunque el propio equipo de gobierno del Concello de Padrón no considere al mercado dominical como una de sus señas de identidad, no cabe la menor duda que se trata de uno de los grandes atractivos económicos que ofrece la villa rosaliana

Desde hace mucho tiempo el mercado de Padrón es un punto de encuentro de miles de personas que se desplazaban para realizar allí sus compras. Buena prueba de la importancia es la proliferación de aparcamientos pseudolegales (leiraparkings) que proliferas a ambos márgenes de la N-550, incluso espacios del campo de fútbol llegan a utilizarse para este menester.

Cada domingo se instalan cerca de medio millar de puestos de venta ambulante donde se ofrecen todo tipo de productos de alimentación, plantas y flores o de vestido y calzado. A ellos hay que añadir algunos más que se cuelan sin estar debidamente autorizados, pero esa es otra historia que merece capítulo aparte. Lo que representa que cerca de un millar de vendedores ambulantes se dan cita en Padrón al frente de sus puestos, personas que pasan una larga jornada matinal en el lugar de O Souto y que, como los miles de visitantes, tienen sus necesidades fisiológicas.

Durante la mañana de este domingo fueron varios los vendedores que , “hartos de vivir siempre esta situación”, se pusieron en con tacto con este periódico para denunciar una situación “que se repite todos os domingos de mercado”. EL CORREO pudo comprobar la veracidad de estas situaciones y el lamentable estado de limpieza en el que se encontraban, pasadas las doce horas del mediodía, los servicio públicos ubicados al final de la praza de Abastos.

“Son os único servicios públicos que temos e da noxo entrar neles despois de varias horas uso”, sostiene uno de los ambulantes que se queja de que “non podemos entrar nestas condicións”. Paralelamente, en el grueso de los establecimientos hosteleros más próximos a la zona del mercado las colas ante los servicios eran considerables.

“Y hoy por el mal tiempo no hay mucha gente. Otros domingos la situación es todavía peor”, añade otro de ellos, quien revela que es una situación que ya la pusieron en conocimiento del concejal de Mercados, Francisco Javier Guillán Iglesias, quien les da la razón, dicen, al tiempo que señala que “él reconoce que esto no puede seguir así, pero dice que no dispone de más recursos para arreglarlo”.

Todos manifiestan el buen comportamiento del concejal y saben que se empeña por solucionar problemas, lo cual se lo quieren agradecer públicamente. “Es increíble que un mercado como el de Padrón, al que viene tantísima gente, no disponga de unos urinarios públicos adecuados y, sobre todo, que no se establezca un servicio de limpieza al menos dos veces durante la mañana”, añaden los vendedores ambulantes.