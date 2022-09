Quince asociaciones y comida de medio planeta con la II Feira do Voluntariado

Vuelve la Feria do voluntariado de Ames, reforzada en esta edición con el tradicional Encontro intercultural y bajo el lema Sementando voluntariado. Será el 1 de octubre en el Pazo da Peregrina, en Bertamiráns, en horario de 10.00 a 19.00 horas, y está previsto que acuda al acto de inauguración la directora xeral de Voluntariado y también representantes municipales.

A lo largo de esa jornada habrá un amplio abanico de actividades, desde mesa redonda a charla-coloquio, juegos, muestra fotográfica o música, y van a tomar parte quince colectivos de voluntarios de la comarca.

En cuanto a la novedad, el Encontro intercultural, se celebrará de 14.00 a 16.00 horas, coincidiendo con el horario para comer, y gracias a los vecinos procedentes de otros países, se podrán degustar platos típicos de, como mínimo, Brasil, México, Guatemala, Venezuela, Guinea Ecuatorial, Ghana, Marruecos, Argelia, Ucrania, Timor Oriental o Colombia. Otro aliciente es la posibilidad de utilizar el bus gratuito que sale de Milladoiro esa jornada (reservas de plaza en el número de teléfono 662 377 004).

El objetivo es que este evento sea un punto de encuentro y para compartir experiencias entre las diferentes entidades que participan y también con aquellas personas que se acerquen al Pazo da Peregrina. Y los quince colectivos participantes incluyen voluntarios del ámbito sanitario, cooperación internacional o inmigración, entre otras. Inaugurará la directora xeral Cristina Pichel, y representantes municipales. A mediodía se realizará una mesa redonda bajo lo lema A miña experiencia como voluntario/a para intercambiar experiencias y que van a conformar diversas entidades (las que quieran sumarse al foro maiano tienen hasta el 28 de septiembre para anotarse; más datos en el tf 662 377 044 o por email, voluntariado@concellodeames.gal).

Ya entre las 14.00 y las 16.00 horas se realizará el Encontro intercultural donde vecinos procedentes de distintos continentes cocinarán para divulgar su cultura gastronómica tradicional de una manera desinteresada.

TARDE. Por la tarde, la programación comenzará a las 16.00 horas con el juego Non pases palabra que impartirá el personal de la asociación Solidaridade Internacional de Galicia. A su término, a las 17.00 horas se podrá ver la exposición fotográfica Olladas desde a inmigración y también se impartirá una charla coloquio a cargo del personal de la Asociación de Migrantes de Galicia. Además, durante toda la jornada se desarrollará una actividad de juegos tradicionales denominada Facendo tribu, que también impartirá el personal de la Asociación de Migrantes de Galicia, y ya a las 19.00 horas se hará el acto de clausura y despedida del ferial que incluirá una gala musical.

La concejala de Benestar Social e Promoción da Saúde, Luisa Feijóo, explicó que “nesta segunda Feira do voluntariado o obxectivo principal é darlle un impulso ao voluntariado e que todas as persoas con inquedanzas poidan coñecer diferentes asociacións e distintos ámbitos de traballo. A idea que temos é tratar de facer unha captación de voluntarios e voluntarias a través deste evento. Contamos con 15 asociacións, a maioría son asociacións que xa participaron na primeira edición desta Feira, pero tamén hai algunhas novas que se apuntaron este ano. Teremos obradoiros e actividades a cargo de diferentes asociacións que participan. Ademais, este ano integramos dentro da programación da Feira o Encontro intercultural de Ames, porque forman parte da familia do voluntariado amesán, e co obxectivo de darlle visibilidade á comunidade migrante de Ames”, aportaba.

A su vez, el mediador intercultural, Leonardo Pena, quiso subrayar que “a intención é integrar o Encontro intercultural na vida social e cultural do concello, por iso este ano pareceunos moi axeitado incluír dentro da Feira do voluntariado este Encontro intercultura”, al tiempo que el coordinador de la Oficina de Voluntariado de Ames, Rubén Ramos, aspira a que las asociaciones participantes hallen en este ferial “un espazo de encontro no que poidan transmitir e compartir os seus valores e darlle visibilidade ao traballo que realizan” gracias a un foro que va camino de consolidarse ya.