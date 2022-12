Radio na Biblio incorpora catro novos centros educativos de Área

··· Tamén no marco do Plan LÍA, a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades vén de convocar o programa Bibliotecas Escolares Solidarias, co obxecto de estimular e recoñecer o voluntariado cultural entre o alumnado e as súas familias. Esta iniciativa

desenvólvese en colaboración coa Consellería de Política Social e Xuventude.

··· No caso dos centros de Primaria seleccionaranse un máximo de 10 experiencias de

voluntariado cultural dentro ou fóra do centro, desenvolvidas por escolares de 5º e 6º desta etapa educativa.

··· No caso dos de Secundaria e outras ensinanzas, poderán solicitalo as bibliotecas dos centros cuxo alumnado participe en actividades de colaboración relacionadas coa biblioteca ou de lectura compartida ou traballo coa información, dentro e fóra do propio instituto. Os estudantes recibirán un diploma.