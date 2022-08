Reaberta a vía de Baíñas a Olveira tras rematar as obras de drenaxe

Vimianzo. O Concello de Vimianzo abriu este venres a estrada que conecta Baíñas con Olveira (Dumbría), tras o remate das obras da ODT acometidas para evitar as inundacións e para mellorar as conexións interurbanas. Esta semana remataron as tarefas de pintado das marcas viais e as colocacións de varandas, últimos detalles para que se poida circular por esta vía, cunha alta demanda de tráfico tanto pola veciñanza como por vehículos comerciais.

Construiuse unha nova ponte sobre o rego das Touzas, e tamén se procedeu á reparación do firme nunha lonxitude de 1.100 metros cunha nova capa de aglomerado. O paso sobre a auga estaba resolto ata agora, mediante un marco de formigón, conformando un estreitamento do río neste punto, o que provocaba que en época de fortes choivas se asolague a zona, o que supoñía un grave risco na seguridade viaria, ademais do constante deterioramento do firme.

“Trátase dunha obra fundamental para a veciñanza tanto de Vimianzo como de Dumbría, tamén para as persoas que empregan esta estrada con fins comerciais e por traballo”, sinala o tenente de alcaldesa, Víctor Muíño, quen afirma que “damos solución así a unha demanda histórica”.