Reabre A Factoría para que os grupos amesáns poidan ensaiar

Setenta persoas desfrutaron da oitava sesión do programa cultural Seráns de Tapia, que animou a veciñanza nunha xornada con música e instrumentos tradicionais. Grazas á colaboración co Servizo de Normalización Lingüística de Ames, puideron escoitar as mellores cancións do grupo Tátara Trío. A vindeira, e última, sesión deste programa chegará o día 26 ás 17.00 horas cos xogos tradicionais de Eira Xandobeleira e obradoiro de percusión, máis concerto, de Trópico de Grelos.

Así, a pasada sesión dos Seráns incluiron unha Foliada con Apego, que cambiou de espazo e desprazouse ata a praia fluvial de Tapia para completar o cartel do programa. Esta iniciativa, impulsada pola concellaría de Cultura, organiza durante os xoves do verán nove xornadas para todos os públicos e gustos. E o pasado xoves a sesión comezou co grupo Tátara Trío, formado polos músicos Pablo Díaz, Álex Fente e Fernando do Campo. O público de todas as idades cantou e bailou, fomentando a socialización interxeracional e a transmisión natural da lingua e da cultura propias.

As foliadas posiblemente teñan a súa orixe na esfolla do millo, nas esfolladas, un traballo en grupo no que se xuntaba a veciñanza de todas as idades nas noitiñas de outubro e novembro. A esfolla era habitual que fose acompañada de cantos e que rematase en baile. Hoxe o termo saíu do contexto de labor agrícola pero continua a designar xuntanzas interxeracionais festivas que teñen como protagonista o canto e o baile.

Para Natividade González, concelleira de Cultura, este ciclo de concertos configurouse como “un dos programas máis ambiciosos deste verán. E, ademais, neste caso, situámolo no rural”. Inclúe actividades para todos os gustos e idades involucrando tamén, a parte das concellerías xa nomeadas, aos departamentos municipais de Mocidade e as Bibliotecas locais. Trátase dunha evolución da antiga iniciativa bibliopiscinas que tamén tivo como marco as beiras do Tambre.