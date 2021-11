Reactivan la actividad del criadero de moluscos de la cofradía de Noia

La Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica hizo pública este viernes la resolución por la que se otorga el permiso y concesión de actividad para un establecimiento de acuicultura en la Estivada da Marta, en O Freixo, en el término municipal de Outes, a la cofradía San Bartolomé de Noia. De este modo, el criadero de moluscos del pósito reabrirá sus puertas tras seis años de inactividad.

Según recoge el anuncio publicado en el Diario Oficial de Galicia el 5 de noviembre, el plazo de otorgamiento será de diez años, prorrogables por iguales períodos, hasta un máximo de cuarenta años. Las especies autorizadas, con las que podrán trabajar, son almeja (fina y babosa) y ostra.

La puesta en marcha de esta instalación es de vital importancia para cofradía de Noia. Así lo manifestó el secretario de la entidad marinera, Adelo Freire, quien agradeció el apoyo de la Consellería do Mar para conseguir la reactivación de la actividad.

“Agora temos un prazo de seis meses para facer unha serie de modificacións e obras antes de iniciar a actividade”, explicó Adelo Freire, quien aseguró que “isto é algo importante porque nos dá a posibilidade de aumentar a produción de certas especies. Nós o que queremos facer é repoboar os bancos marisqueiros”, reseñaba.

Al respecto, el secretario también indicó que no cierran puertas a futuras colaboraciones y proyectos. “Se nos piden algunha especie das que nós non temos se estudiará. Dende a universidade nos estaban pedindo agora colaborar nun proxecto para facer cría de centola, e seguramente nos metamos porque beneficia aos barcos de artes varias”, señalaba el secretario a este diario.

proyectos. Por otro lado, Freire también adelantó que la cofradía contará con un laboratorio propio de análisis de biotoxinas, microbiología y genética. Las obras de acondicionamiento del inmueble (ubicado en la calle República Argentina) se iniciaron recientemente y prevén que finalicen a finales de este año.

“Tamén é algo moi importante para nós dispoñer dese propio laboratorio que nos permita analizar as condicións do medio, dos moluscos ou das augas para optimizar a praia e ter información do seu estado con moita máis frecuencia da que temos neste momento”, afirmó.

Así mismo, uno de sus objetivos será reforzar su sello de calidad, diferenciando sus lotes gracias a los datos genéticos. “Poder mirar a trazabilidade e poder vender o noso produto cunha garantía de orixe total mediante xenética; non hai ninguén que o faga no mercado”, resaltó.

A mayores, con la finalidad de obtener información sobre el medio marino, la entidad colocará dos instalaciones hidrográficas en el mar, una cerca de Testal y otra en O Freixo, con las que controlarán los parámetros de ph, la salinidad o turbidez del agua, entre otros aspectos.

Una apuesta por la I+D+i que garantiza la fortaleza del pósito, con productos y procesos que claramente se diferencian de la competencia.