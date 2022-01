Rechazan los recursos del IBI, y Blas García acusa al PP de colapsar servicios

A juicio del alcalde socialista de Ames, Blas García, el argumento central del modelo de recurso divulgado por el PP es erróneo, ya que se relaciona con un fallo judicial por falta de convocatoria a la sesión plenaria en la que se decidió incrementar el porcentaje de la contribución, “e non ten que ver unha cousa ca outra, porque a sentenza foi por vulneración de dereitos, non polo acordo para aprobar a suba do IBI”.

Así las cosas, quienes han visto desestimadas sus pretensiones pueden acudir ahora al procedimiento contencioso-administrativo, pero siempre de forma individual y pagando un abogado, lo que parece prohibitivo para reclamar unos importes que en muchos casos oscilan entre los 20 y los 60 euros de incremento (cifrado en un 13 por ciento con respecto a pasados cobros).

Además, García cree que las cifras de descarga de modelos que hicieron públicas los populares son cuando menos “esaxeradas”, ya que “segundo eles houbo case máis descargas que veciños de Ames” frente a las poco más de tres mil alegaciones remitidas finalmente a la administración provincial, que es la que resuelve por delegación. También ahonda en el colapso que supuso para los registros y servicios municipales la acumulación de recursos, lamentando también que la propia Diputación se las viera para poder resolver un volumen tan grande en época de celebraciones navideñas, con los días festivos que incluyen.

En su resolución, los técnicos del Servizo de Xestión Tributaria de la institución provincial aluden a la “imposibilidade de entrar a axuizar a legalidade ou ilegalidade da ordenanza fiscal cuestionada por carecer de competencia para iso”, y dando un plazo de dos meses desde su recepción para interponer un eventual contencioso-administrativo.