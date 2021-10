Recogen firmas para paralizar el derribo de dos viviendas en Melide

Melide. “Yo resido en Santiago y tengo otra vivienda, pero la que me preocupa es mi hermana, que la que quieren derribar en su vivienda habitual”, nos explica Víctor Mosteiro. No quiere entrar en polémica con los tres vecinos que le denunciaron, pero cree que todo se debe no a las viviendas, sino a un terreno propiedad de otro hermano y que éste recuperó hace ahora cuatro meses. “Tuvimos un litigio con el terreno pero ahora ya ha quedado resuelto y lo que nos preocupa es el derribo de las casas. Entonces no se permitía obrar por dentro, pero ahora la nueva normativa si lo permite”, insiste el afectado.

“Lo que queremos dejar claro es que tanto las viviendas como los terrenos son de propiedad privada, no pública, y eso está demostrado”, subraya Víctor Mosteiro, que quiere mostrar su agradecimiento al respaldo que están recibiendo y los apoyos que ha suscitado su caso, para el que esperan un buen final. s. e.