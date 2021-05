Recta final para el nuevo pulmón verde en la parte alta de Milladoiro

Según los responsables del tripartito de Ames, la creación de un parque central –a cargo de la empresa Cys Hispania por 130.706 euros– pretende complementar también la zona de mayor desarrollo urbanístico de O Milladoiro, ya que en una segunda fase se van a invertir más de 150.000 euros de fondos europeos Feder para acometer una senda y zona de paseo por el monte en el entorno de las rúas do Rego, Costa Grande y por debajo del viaducto de la autopista AP-9.

La concejala Susana Señorís, que estuvo con el regidor, director de obra y arquitecta municipal en la visita de este martes, destacó “ a importancia destas obras, porque van recuperar para o paseo e o deporte unha zona do Milladoiro que agora mesmo está moi pouco utilizada, e é necesario que o núcleo máis grande do concello conte con máis zonas de ocio e esparexemento”. Debido al reciente cambio de alcalde, este proyecto pasó a depender de la unidad de ejecución de la Edusi Impulsa Ames a cargo de Señorís, pese a que anteriormente integraba la unidad de ejecución de Blas García. El motivo es que, tras prometer cargo como regidor, no puede seguir coordinando este tipo de procesos, ya que el alcalde no puede coordinar ninguna unidad de ejecución que integra la Edusi.

Según el mandatario local, “as obras avanzan a bo ritmo”, apostando porque se terminen este mismo mes. De cualquier forma, afirman que esperarán para que su apertura coincida con la de las piscinas descubiertas, a mediados de junio.

Además, la misma fuente también coincide con su edila en que hoy por hoy la parte alta de la urbe está muy poco utilizada, y es necesario que el núcleo más grande del ayuntamiento cuente “con máis zonas de ocio e esparexemento”. En los últimos años no sólo se ha dotado a este entorno de instituto, templo católico o albergue de peregrinos, sino que en la Travesía do Porto se ha vuelto a reactivar la construcción después de un evidente parón.