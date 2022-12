Recuperan la expedición del lalinense que definió el metro

El conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, participó en la presentación del libro O gran triángulo, del catedrático y académico Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Una obra que cuenta con el apoyo de la Xunta y que pone en valor la expedición científica de la que formó parte el lalinense Xosé Rodríguez González –conocido como el Matemático de Bermés– para lograr definir el metro como sistema universal de medida.

El titular del departamento de Cultura del Gobierno gallego destacó el nivel científico e intelectual de Xosé Rodríguez, “un home que foi descrito como un auténtico xenio entre os especialistas e técnicos da súa época e que gozou dun trato preferente por parte da corte do rei Carlos IV ante o gran valor das súas investigacións, ademais de ser un referente académico para os seus colegas españois, franceses, alemáns e británicos”, indicó Rodríguez.

Al respeto, el conselleiro destacó las aportaciones del Matemático de Bermés a la geometría, a la geografía y a la mineralogía y valoró el trabajo de Francisco Díaz-Fierros y su compromiso con la divulgación “deste persoeiro elemental da historia científica de Galicia”. Asimismo, felicitó al autor de O gran triángulo por hacer comprensible la obra a todos los públicos.

El conselleiro finalizó su intervención poniendo de relevancia la necesidad de que figuras del pasado de Galicia “da talla humana e intelectual do Matemático Rodríguez volvan ao presente coa forza que se merecen e que reivindiquemos a todos aqueles persoeiros que contribuíron a poñer Galicia no mapa da ilustración, da ciencia e do progreso”, terminaba.

GALA. Y, de la misma forma, Román Rodríguez participó también en la Gala da Cultura do Seminario de Estudos de Deza, en la que se presentó el anuario Descubrindo nº15 y se entregaron los Premios do Patrimonio Cultural de esta institución a Gonzalo Navaza y a la comunidad de montes de Bermés, Regado, Rego do Prado, Lamela, Orxás, Riádigos, Campo y Camiño Real. El galardón de honor del seminario recayó en Armando Vázquez Crespo, y el Premio Descubrindo, en Cesar Gómez Buxán.