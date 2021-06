Recuperan máis de setenta e catro mil fotos do laxense José María Vidal Eiroa

O Concello de Laxe segue a traballar a prol da salvagarda do seu patrimonio histórico-cultural e, a través do Museo do Mar e do seu responsable, Joaquín Vidal Martínez, vén de recuperar e dixitalizar 74.560 fotografías do arquivo de José María Vidal Eiroa, o último dunha saga de fotógrafos laxenses que se iniciou co seu avó Placido Vidal Díaz, e que lle deu continuidade o seu pai José María Vidal García.

Non foi un traballo doado, pois o 99 % da colección que lle foi cedida ao Concello de Laxe en febreiro de 2018 por Manuel Lema Pose, “eran negativos en plástico en cor e en branco en negro, a maioría de 35 mm e o seu estado de conservación era moi deficiente”, aseguran. Ademais, o legado inclúe 28 cristais de fotografía e outros negativos plásticos de diversos tamaños.

Joaquín Vidal adicou máis de dous anos a “revivir” unhas imaxes que datan das décadas dos 60, 70, 80 e 90 do século pasado e abranguen temáticas moi variadas: vodas, bautizos e comuñóns; retratos individuais e familiares; eventos sociais, relixiosos e políticos (entre eles as visitas a Laxe dos expresidentes da Xunta, Manuel Fraga e Fernando González Laxe, e tamén do líder do BNG, Xosé Manuel Beiras, entre outros); acontecementos deportivos; oficios; actividades portuarias; patrimonio cultural (pazos, igrexas, dolmens); festas; orquestras; casas....

A maioría das fotografías foron tomadas na Costa da Morte, sendo as comarcas de Bergantiños e Terra de Soneira as máis amplamente representadas, aínda que tamén as hai ambientadas na cidade da Coruña.

Joaquín Vidal empregou máis de dous anos e medio en rescatar este prezado patrimonio que corría o risco de perderse para sempre. Todas as fotografías tiveron que ser retocadas dalgunha maneira dixitalmente con programas informáticos, debido ao seu mal estado de conservación e “para eliminar defectos e mellorar a nitidez, o ton e a luminosidade”. A pesares dos seus esforzos, unhas 1.200 fotos non puideron ser recuperadas, pero quedaron igualmente gardadas. Asegura que nas fotografías de Vidal Eiroa aprézanse as influencias do seu pai e o seu avó, e subliña que axudan a “comprender os cambios na nosa zona nas catro últimas décadas do século XX”.

O Museo do Mar de Laxe atesoura agora unha das mellores coleccións fotográficas de Galicia, composta de máis de 130.000 imaxes.