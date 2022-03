Reforestan con 22.500 pinos montes quemados de Leiro

La comunidad de montes de Leiro (Rianxo), formada por unos 260 propietarios, acaba de realizar una importante reforestación en varias zonas de la ladera del mirador y de A Lomba (cerca del depósito de agua de la traída del Ulla) que resultaron afectadas por los graves incendios de 2006.

En 2007 se habían plantado allí frondosas caducifolias pero, pese a los numerosos esfuerzos realizados durante años para sacarlas adelante, finalmente no consiguieron obtener una masa arbolada.

Ahora, los comuneros han plantado un total de 22.500 pinos en una superficie de casi diecinueve hectáreas.

“O pino é unha especie idónea para implantar nestas superficies e que nos permitirá recuperar masa arborada”, señalan desde el colectivo.

La reforestación fue financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

Por otra parte, Daniel Rodríguez, técnico de la Asociación Forestal de Galicia (AFG), se desplazó recientemente a Leiro para presentarle a los comuneros una propuesta relacionada con la absorción de CO 2 en las plantaciones forestales.

Será analizada en la próxima asamblea de la entidad, dentro de un par de meses.

La actuación que está sobre la mesa está diseñada para una superficie de 26,85 hectáreas, en la que se plantarían pinos y castaños.

La aportación que se espera recibir del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico depende de forma directa de las cantidades de CO 2 que se puedan absorber en el futuro con esas masas, pues no es igual en todas las especies. Según un estudio de la Universidad de Sevilla, el pino carrasco y el piñonero absorben entre 48.870 y 27.180 kilos de CO 2 al año, respectivamente.