Reforzo para as infraestruturas da Costa da Morte e Barbanza

As áreas de Costa da Morte e Barbanza suman un total de 24,5 millóns de euros en investimentos con cargo a fondos do Plan Único da Deputación da Coruña, dos cales 4,26 están dedicados a gasto social.

Nas comarcas da Costa da Morte e de Bergantiños a inversión é de 13,5 millóns de euros, e a achega para paliar os efectos sociais provocados pola pandemia suma 2,26 millóns. Neste senso, as contías repartidas nos diferentes municipios oscilan entre os 40.291 euros de Corcubión e os 384.932 € que recibe Carballo. Reforzo do persoal adscrito aso servizos sociais e de axuda no fogar, creación de axudas para a cobertura de necesidades básicas coma vivenda, alimentación, gastos médicos e farmacéuticos ou escolarización dos colectivos máis vulnerables son algunhas das cuestións ás que os concellos están a destinar estes fondos provinciais.

Carballo, A Laracha, Vimianzo ou Cerceda destinaron esas axudas a reforzar os servizos de axuda no fogar, namentres que outros como Muxía financiaron persoal da área de servizos sociais.

Dentro do plan, a Deputación tamén permitirá que 13 concellos da zona poidan levar a cabo un total de 39 obras de humanización de rúas e espazos públicos, mellora nas redes de iluminación e saneamento, renovación de estradas, actuacións en instalacións municipais ou accións para incrementar a seguridade peonil, entre outras.

Destacan investimentos como os 687.472 euros dedicados á rede de abastecemento de auga en Pedra do Sal (Carballo), ou os 264.615 € para a reurbanización da avenida de Erbecedo (Coristanco) e os 191.506 € para a cuberta do mercado municipal de Malpica. Os concellos da zona destinaron tamén 97.160 euros para reducir débedas, 423.473 € para pago a proveedores e máis de 2,3 millóns para gastos correntes.

Pola súa banda, na comarca de Barbanza o POS+2021 alcanzará os 11 millóns de euros investidos, dos cales preto de 2 serán para gasto social, con contías que oscilan entre os 103.356 € de Carnota e os 262.161 que recibe Ribeira. Concellos como Ribeira ou Mazaricos destinan a practica totalidade do Fondo Social para reforzar a axuda no fogar, e outros dedican boa parte dos fondos a liñas de apoio a persoas e familias en risco de exclusión social.

No tocante a obras, once concellos executarán 42 proxectos. Destacan grandes investimentos como os 245.000 euros dedicados á mellora dunha vintena de camiños rurais en Mazaricos, os 230.922 para o proxecto de mellora de infraestruturas hidráulicas en Abelleira (Muros), os 193.328 para o saneamento de Mantoño (Porto do Son) ou os 169.198 € para o punto de atención á infancia no Cruceiro (Outes). Outras pequenas obras contribuirán a dotar de servizos básicos a moitos núcleos rurais e a mellorar a vida dos seus habitantes.

Por outra banda, os municipios da comarca destinarán 289.804 euros a redución de débeda, 258.022 € para pagar a proveedores e 1,5 millóns de euros para gasto corrente, co que se financian servizos básicos municipais importantes para a cidadanía como a iluminación pública ou a recollida de lixo. A través do Plan Adicional tamén se financiarán investimentos por valor de 1,3 millóns.