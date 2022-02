Regulan el teletrabajo: por seis meses y primando a las víctimas del sexismo

Ames acaba de publicar su Instrución Reguladora do Teletraballo, que sentará precedentes ante imprevistos o pandemias. Y entre sus principales características, destaca que durará 6 meses prorrogables y que refiere tanto los puestos concretos que no son susceptibles de acogerse a esta modalidad como las preferencias en caso de que no se pueda extender a todos los trabajadores, dando prioridad a víctimas de violencia sexista, personas con discapacidad, con enfermedad grave, embarazadas o con hijos.

Así, los empleados públicos susceptibles de continuar desempeñando su labor desde casa deben estar en situación de servicio activo y acreditar una experiencia mínima durante un año en labores prestadas en puestos con funciones y tareas análogas a las de la ocupación que se pretenda desempeñar bajo la modalidad de teletrabajo.

Asimismo, deben realizar funciones y tareas en el puesto de trabajo ocupado que se consideren susceptibles de ser desarrolladas en la modalidad a distancia, y que son aquellas en las que se incluye la tramitación electrónica de expedientes y procedimientos; elaboración de informes; redacción, corrección y tratamiento de documentos; asesoría jurídica y técnica; supervisión de facturas; análisis, configuración y mantenimiento de sistemas informáticos; redacción de memorias, pliegos, planes y proyectos y otras de “análoga natureza”, según especifica la nueva normativa.

Por contra, no podrán sumarse los que aúnen funciones y tareas de carácter presencial en oficinas de registro, atención e información a los vecinos: quienes ocupen puestos de bibliotecas y conserjería; puestos adscritos a obras y servicios básicos, mantenimiento o brigada medio ambiental; enseñanza de actividades o disciplinas; policías locales y puestos adscritos; los que desarrollen sus funciones fuera de las dependencias administrativas y aquellos en los que no se utilice ningún tipo de herramienta informática.

En esta línea, y con carácter general (fuera de supuestos), se establece que será presencial cualquier otra en la que se desarrollen funciones y tareas que lleven necesariamente la prestación de servicios en persona, entendiendo por servicios presenciales aquellos cuya prestación efectiva sólo quede plenamente garantizada con la presencia física del trabajador.

REQUISITOS. Además, tendrán que tener requisitos para operar a distancia, como disponer de un espacio y mobiliario de trabajo que cumpla con las condiciones establecidas por la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Pero también contar con los conocimientos suficientes en materia informática y telemáticos, teóricos y prácticos, que requiere el ejercicio de las funciones objeto de teletrabajo; disponer o adquirir el compromiso de disponer, en la fecha en que comience el régimen a distancia, del equipo informático y sistemas de comunicación con las características que defina la administración en función de la disponibilidad tecnológica y la seguridad de los sistemas; conexión estable a Internet y con ancho de banda fetén.

Otros requisitos pasan por incluir los medios que permitan mantener una comunicación fluida con su unidad administrativa, para lo cual la persona empleada facilitará un teléfono de contacto y hará uso del desvío de llamadas del número de su teléfono laboral desde su oficina.