Renovación total en Bertamiráns: no quedará ni una vieja bombilla

Las mejoras en la iluminación y su eficiencia también están llegando al rural amesán, tras confirmarse la resolución del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) concediendo una ayuda de 1.176.231 euros para la ejecución y desarrollo de un proyecto singular de ahorro y mejora de la eficiencia energética de la iluminación del rural. El presupuesto total previsto para la ejecución del proyecto es de 1.470.288 euros (cubriendo el Concello la cantidad restante).

A los efectos de dotar el crédito para el proyecto indicado se aprobó en pleno un gasto plurianual, para los ejercicios 2020, 2021 y 2022, distribuido en las siguientes anualidades: en 2020 se preveía un gasto de 176.434,67 euros (35.286,93 € de fondos municipales y 141.147,74 € de fondos Feder); en 2021 se gastarán 1.029.202,26 euros (205.840,45 € de fondos municipales y 823.361,81 € de fondos Feder); y en 2022 se realizará un gasto de 264.652,01 euros (52.930,40 € de fondos municipales y 211.721,61€ de fondos Feder).

Según explicaba el edil de Transición Ecolóxica e Medio Rural, Manuel Lens, “a intervención que se pretende executar recolle o cambio de 4.540 luminarias e 120 centros de mando do alumeado público do rural. Isto representa o 64 % do total de luminarias do municipio. Este cambio suporía un aforro enerxético do 53 % que sería un importe de 135.563 euros ao ano. Deste xeito, o investimento feito quedaría amortizado nun período aproximado de 10 anos. Ademais, vanse deixar de emitir máis de 500 toneladas de CO 2 ao ano. A través desta actuación tratamos de poñer en valor que somos un concello que aposta pola sustentabilidade e pola eficiencia enerxética”.

Asimismo, en O Milladoiro también se apuesta por renovar las luminarias, aunque el PP criticaba a finales del pasado año que dicha mejora de la eficiencia energética acumuló “case catro anos de retraso”, siendo el último escollo la necesidad de obtener autorización de la Diputación Provincial de A Coruña.