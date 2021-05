Renovarán a rede que abastece de auga a dous mil cincocentos camariñáns

Camariñas. A Xunta de Goberno Local de Camariñas aprobou a contratación do proxecto para a renovación da rede principal de abastecemento de auga ao centro do municipio, que se levará a cabo na súa maior parte na zona coñecida como A Reja. Está valorado en 102.266,95 euros e será cofinanciado pola Deputación da Coruña, que aportará 80.000 euros, e o Concello.

Os traballos implicarán a substitución da actual tubaxe de fibrocemento por unha de polietileno para unir o depósito de abastecemento de Camariñas co núcleo de Outeiro. A alcaldesa, Sandra Insua agradece o apoio económico da Deputación para executar unhas obras “que permitirán solucionar os constantes problemas de mantemento que está a ter a día de hoxe unha rede que xa é moi antiga e que sofre periodicamente fallos no subministro e avarías". Da servizo a uns 2.500 veciños e veciñas, unha cifra que se incrementa notablemente no verán. Ademais abastece a unha das principais industrias conserveiras do municipio.

Pola súa banda, o presidente provincial, Valentín González Formoso, destacou “o compromiso” do goberno provincial para apoiar aos municipios coruñeses na mellora das súas infraestruturas e servizos básicos coma o abastecemento de auga.