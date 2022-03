Renovarán as luminarias e a varanda da Ponte Ceilán

A Xunta de Galicia licitou este xoves por importe de 504.725 euros as obras de conservación da Ponte Ceilán, na estrada AC-550, ao seu paso polos concellos de Noia e de Outes. A Plataforma de Contratos Públicos de Galicia vén de publicar a contratación destas obras, ás que as empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas ata o vindeiro 19 de abril.

O viaduto onde se localizan as obras obxecto deste contrato sitúase no punto quilométrico 69 da mencionada estrada, unindo os municipios de Noia e de Outes.

A intervención, que conta cun prazo de execución de 6 meses, ten como obxectivo aumentar a seguridade dos peóns mediante a substitución da varanda actual por unha nova.

Segundo indicaron dende o Executivo autonómico, a varanda xa virá fabricada e pintada do taller en tramos de 6 metros co fin de proceder á súa instalación de xeito rápido. Así, antes do desmonte da varanda actual, realizarase unha limpeza dos restos vexetais nos bordos exteriores das beirarrúas do taboleiro e na cara horizontal da imposta. Esta acción é necesaria para a correcta execución dos traballos posteriores.

Ademais, o proxecto tamén inclúe a optimización da eficiencia enerxética da Ponte Ceilán ao substituír a iluminación existente por outra con tecnoloxía LED.

Deste xeito, a Xunta de Galicia continúa mellorando a rede viaria autonómica co fin de proporcionar unhas estradas seguras e eficientes aos cidadáns.

captación de auga. Por outra banda, a parlamentaria socialista Noa Díaz reclamoulle á Xunta que axilice o expediente de concesión dunha nova captación de auga no concello de Noia, da que depende a aprobación do PXOM do municipio. Fíxoo na Comisión 2ª do Parlamento, onde lle formulou unha pregunta ao Goberno galego para coñecer os motivos do retraso na resolución deste trámite por parte de Augas de Galicia.

Ao respecto, a directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, avanzou que a Xunta prevé emitir en abril a resolución da concesión para a nova captación no río Vilacoba, no lugar de Alvariza, na parroquia de Barro.

Tamén explicou que, en canto o Concello de Noia solicitou a modificación da concesión, a Xunta iniciou a tramitación, que incluíu un proceso de información pública, a inspección da zona e a elaboración do informe técnico.

A directora do organismo autonómico detallou que a Xunta remitiu o condicionado da concesión ao Concello, cuxa aceptación debe notificar para que, a continuación, Augas de Galicia elabore a proposta de resolución.

Por último, Teresa Gutiérrez lembrou que este expediente está dentro do prazo establecido na Lei de Augas para resolver as concesións do dominio público hidráulico, que é de 18 meses.