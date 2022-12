Repenique de bolillos na novena festa das palilleiras en Camariñas

Tras dous anos de espera, a causa da pandemia, Camariñas volveu a ser punto de encontro de encaixeiras de toda Galicia e máis aló. O pavillón municipal Víctor Vigo acolleu este xoves a IX Festa da Palilleira, que xuntou a máis de 450 artesás chegadas desde as catro provincias galegas e mesmo algunhas procedentes de Soria e Asturias.

Ao longo da xornada o son dos bolillos amenizou un encontro que, ademais do seu carácter festivo, tamén serviu para intercambiar experiencias e coñecementos e, como non, amosar a arte das palilleiras a veciños e visitantes.

Foron moitas máis as persoas que se achegaron durante toda a xornada ao pavillón para ver de primeira man as prezadas labores con encaixe. Aproveitaron tamén para gozar do Mercado de Nadal protagonizado por comercios especializados en encaixe e tamén outras tendas locais e dos arredores, ás que se sumaron as comisións de festas do Carmen, Xaviña e Ponte do Porto cos seus expositores.

Ademais, co obxectivo de implicar nesta festa a todos os veciños e veciñas de Camariñas, instalaronse inchables durante toda a xornada e, pola tarde, realizouse o sorteo de dez chales de encaixe doados polas asociacións de palilleiras Rendas e Puntillas.

Na apertura da xornada a alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua, deulle a benvida a todas as asociacións participantes e salientou que “por fin volvemos a recuperar un evento que para as que nos gusta o mundo do palillo é máis unha festa que outra cousa”. “Estou segura de que hoxe, despois de tanto tempo, é un día de reencontros para moitas de vós. Unha xornada para poñervos ao día, para contar as vosas vivencias e, sobre todo, para desfrutar ao redor dos palillos”, afirmou.

Ademais, a rexedora lembrou que “a Festa da Palilleira volve a ser a antesala da Mostra, o evento de referencia para todas e todos nós. Hoxe comezan a repenicar os palillos con ese son inconfundible que xa permanecerá neste pavillón ata a vindeira Semana Santa”.

E é que na vila camariñana xa están traballando para deseñar e programar todas as actividades que encherán de contido a trinta e dúas edición da Mostra do Encaixe.