Reprochan al tripartito que no usase su derecho de compra en Aldea Nova

El PP de Ames reprocha que el tripartito no haya ejecutado la opción de compra de los doce locales del centro de usos múltiples de Aldea Nova al no poder ejercer el derecho recogido en el contrato para tal fin. Y no se hizo, asegura la oposición, por no haberse consignado en los presupuestos una partida que cifran en 374.520 euros. Hay que recordar que este inmueble acoge las aulas de la escuela municipal de música, el ropero municipal, aulas de formación y deporte o la oficina de Protección Civil, entre otros.

Fue hace ya dieciséis años, en enero del 2006, cuando el Concello de Ames firmó un contrato para poder hacer uso de una docena de locales situados en el inmueble que corona la urbanización. Durante la vigencia de dicho acuerdo con los propietarios, la administración local realizó varias obras de acondicionamiento de cara a acomodar los espacios a los fines pretendidos. Pero pese a que el contrato expiró en 2011, se siguieron utilizando las dependencias hasta diciembre del 2015, fecha en la que el alcalde de Ames, José Miñones, firmó un arrendamiento con opción de compra para poder seguir utilizando seis años más esos departamentos.

De esta forma, el Ayuntamiento maiano se reservaba el derecho de adquirir los inmuebles por el precio de 525.720 euros, más el correspondiente IVA, cifra a la que habría que descontar los 151.200 euros pagados en concepto de alquiler, por lo que el precio final sería de 374.520 euros.

Dicho contrato había sido aprobado en un pleno extraordinario celebrado el 21 de diciembre del 2015.

En cuanto a las cláusulas, una de ellas exigía que el derecho de opción de compra se ejercite sobre la totalidad de las dependencias (no se admite parcialmente) y durante la vigencia del contrato: es decir, antes del 27 de diciembre del pasado año. Y transcurrido el periodo, quedaba extinguida tal prerrogativa automáticamente, y sin posibilidad de prórroga alguna.

En cuanto a las explicaciones para no haberse hecho con las dependencias, desde el ejecutivo local se justificaba con que no se disponía en el presupuesto municipal 2021 de las cantidades necesarias para afrontar la compra, una justificación que, para el PP de Ames, “obedece a una absoluta falta de planificación y previsión”, lamenta.

A juicio del grupo popular esto redunda en “un error inadmisible que pudiendo ser subsanado no lo fue”, pues hacen constar que el 29 de julio de 2021 se aprobó destinar en pleno casi cinco millones de euros del remanente de tesorería a inversiones públicas, lo que obligó a modificar en anexo de inversiones del presupuesto municipal para ese mismo ejercicio, explican. Y en esta modificación tampoco se dotó el crédito de los 374.520 euros necesarios para afrontar la compra.

“Ante tal despropósito, Blas García, en uso de sus atribuciones, y haciendo gala una vez más de una actitud autoritaria, propia de quien se cree con el poder absoluto para hacer y deshacer a su antojo, sin respeto alguno por las personas y procedimientos, ni por la transparencia de la que tanto presume y de la que tanto carece, resolvió reclamar para sí las competencias delegadas y decidió, por decreto, prorrogar por el plazo de un año” los alquileres en iguales condiciones, acaban.