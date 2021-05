Respaldo económico al futuro centro de día de Afafes Alzheimer en Cee

Cee. La Corporación de Cee acordó, por unanimidad, otorgar una subvención de 10.000 euros a la asociación Afafes Alzheimer con el fin de habilitar un centro de día en la antigua escuela infantil, donde el colectivo tiene actualmente su sede. Además, le será bonificado en un 95% el coste de la licencia de obras, según explicó la alcaldesa, Margarita Lamela.

Asimismo, también se verá beneficiada por una bonificación similar la empresa Tanatorios Vázquez Pombo, que va a construir un tanatorio-crematorio en el parque empresarial ceense.

En la sesión también se aprobó un suplemento de crédito por importe de 66.960,32 euros para complementar con el 20% dos nuevas subvenciones del IDAE para renovar las luminarias de Canosa, Lires, San José de Pereiriña, Raíces, el entorno de la iglesia y del colegio de Bermún, As Travesas, Cantorna y Pereira.

Todos los grupos avalaron también una transferencia de crédito por importe de 33.263,75 euros para la renovación de canalizaciones de saneamiento y aguas pluviales en la avenida Fernando Blanco, en el tramo comprendido entre la rúa Escola y el puente de A Globa.

Tras un largo debate de dos mociones de PSOE y BNG en defensa de un plan de energía eólica sostenible, el portavoz del PP, Antonio Domínguez, propuso y ofreció el respaldo de su grupo al gobierno local para demandar la creación de un parque singular “para poder xerar ingresos”. Lamentó además que socialistas y nacionalistas, en el año 1994, “dende o bipartito da Xunta anulasen a concesión que xa tiña aprobada o Concello para instalar un deses parques, que xeraría 600.000 euros directos e un 25% da facturación anual”.

Los populares también demandaron la elaboración de un plan de reactivación del casco antiguo de Cee, “pois temos varios edificios que se están vindo a abaixo”, señaló Domínguez. Considera que se debería incentivar la rehabilitación con una reducción o eliminación de impuestos, e incluso adquirir, por parte del Concello, el inmueble que había rehabilitado la Asociación Neria para el Centro do Coñecemento “coa fin de levar para alí servizos municipais”. A este respecto, la alcaldesa, reprochó a PP e IxCee que le pidan “que haga en dos años lo que ellos no hicieron en veinte”. Señaló asimismo que se están concediendo licencias para rehabilitar viviendas en dicha zona.

Desde el PP solicitaron también una renovación del paseo marítimo, “porque está moi deteriorado”. Ven necesario acondicionar el carril bici y reponer la madera de los techos de las casetas ubicadas en la senda peatonal. Margarita Lamela asegura que una parte del paseo se verá afectada por las obras de construcción de la nueva depuradora, “y se acondicionará después, porque no tiene sentido invertir en una zona que va a ser levantada”. Respecto a la madera dañada afirmó que “completaremos el tratamiento de la misma”.

Domínguez también se interesó por la elaboración del Plan Xeral de Ordenación Municipa y por el nuevo pliego de contratación del servicio de gestión de los residuos urbanos. A este respecto, el portavoz popular insistió en que “se primen os criterios de calidade por enriba do prezo, pois o que se poida aforrar por un lado acabaremolo pagando a Sogama se non se fai unha boa separación do lixo en orixe”.

Por su parte, el BNG se interesó por el proceso de concesión del quiosco de la alameda, la cual según la regidora está pendiente de la aprobación por parte de Patrimonio del modelo, dado que al ser punto de paso del Camino de Santiago debe tener un diseño acorde. Serxio Domínguez también pidió que se habiliten ayudas para deportistas locales que compiten a nivel autonómico y nacional. A este respecto, la alcaldesa señaló que “eso implicará retirárselas a otros colectivos”.

Juan Ramón Hermida, edil de Ciudadanos, preguntó por los planes de dinamización del mercado municipal, que se impulsarán una vez que el Concello disponga del estudio encargado y que esperan recibir a finales de junio, afirmó Margarita Lamela.