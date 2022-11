Restablecido o abastecemento de auga na maioría dos núcleos de Malpica

O Concello de Malpica restableceu o subministro de auga da rede municipal nos núcleos que se abastecen do depósito de cabeceira, o de Pedra Queimada, logo de que os operarios municipais, co apoio dunha empresa especializada, limpasen as instalacións e que as analíticas realizadas por Sanidade confirmasen que é apta para o consumo humano.

Así o confirmou o alcalde, Eduardo Parga, a través dun bando, despois de que o mércores o Concello se vise obrigado a cortar o subministro porque varios veciños denunciarán que a auga ofrecía un mal cheiro.

O Seprona segue investigando as posibles causas para determinar si se puido producir algún vertido incontrolado ao río do que se capta a auga para o abastecemento municipal. De momento, segundo confirmou o rexedor, as analíticas realizadas non permitiron determinar o motivo da contaminación.

O subministro puido restablecerse dende o depósito de Pedra Queimada, do que se abastece a capital municipal e tamén os núcleos de Beo, Camuza, Cancela de Areas, Pedreiriña, Pontella, Seaia, Sorrio, Vigo, A Vista, Os Medros e Camarada.

Non obstante, segue cortado o abstecemento dende o depósito de Papeiras, á espera que se realicen os labores de limpeza e que as analíticas confirmen que tamén é apta para o consumo. Polo tanto, os veciños e veciñas de Filgueira, Pasacondía, Aldeola, Os Barreiros, O Ceán, Fonte dos Bois, Taraio, Piñeiros, Vilarnovo, Seixas e Santiso deberán esperar, alomenos ata este venres, para poder contar con auga da rede local.

O alcalde, Eduardo Parga, sinalou ademais que as mostras de auga tomadas no punto de captación para a súa análise “constataron tamén que é apta para o consumo”, polo que todo apunta a que, si se produxo un vertido ao río, os seus efectos xa se diluíron, e que tan só queda eliminar a posible contaminación no referido depósito e na rede que parte do mesmo.

Parga confía en que este venres xa quede totalmente normalizado o abastecemento en todo o municipio. Quixo destacar o traballo realizado polos operarios municipais do Servizo de Augas, “que traballaron toda a noite para proceder ao vaciado e á limpeza do depósito de Pedra Queimada”. Un labor semellante estaba previsto que se acometese no de Papeiras na noite do xoves para que se poida restablecer o servizo a toda a poboación.