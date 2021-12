Retiran cierres electrificados y estiércol en plena senda verde de Ortoño a Bugallido

El Concello de Ames acaba de abrir diligencias previas para reponer la legalidad tras encontrar la senda verde de Ortoño a Milladoiro, a su paso por la primera parroquia y la de Bugallido, cortada con unos cierres electrificados que también alcanzaban los lindes brioneses. Además, se hallaron acúmulos de estiércol que desprendían un fuerte olor. Los hechos fueron puestos en conocimiento de Urbanismo, y se enviaron a agentes de la Policía Local con la orden de cortar dichas cuerdas y alambres en las zonas de Chaias de Abaixo y Cachelas. En cuanto a los restos pestilentes, ya acudieron operarios que se comprometieron a llevárselos... y a no repetir los hechos.

La noticia llegaba durante una andaina en la que participaba el propio alcalde, Blas García, el pasado día 21, cuando se encontró con dificultades para atravesar dicha vía pública ante los obstáculos y los restos malolientes, situados además en las cercanías de un centro educativo. Tras ello, dio traslado a Urbanismo para que se abriera la pertinente investigación, departamento que también citó como interesados al Ayuntamiento de Brión, de donde sospechan que es la ganadería acusada, pero también a Forrajes Condomiña y a Augas de Galicia, por la proximidad de un arroyo y molino.

Al día siguiente, el 22, se persona la Policía Local, dando fe de la presencia de todos los elementos antes descritos, y haciendo constar la dificultad para atravesar terreno público en el entorno del molino. Además, la administración local asegura que “no Concello de Ames non se ten constancia de tramitación de autorización para actividade gandeira no ámbito afectado do seu termo municipal”, pero tampoco “comunicación previa para a instalación de peche electrificado”.

Los técnicos explican, asimismo, que estos hechos suponen “un grave risco para a seguridade do tráfico, tanto para os viandantes como todo tipo de usuarios de vehículos rodados tales como bicicletas ou motos”, lo que obligó a actuar con la máxima urgencia para dejar expedito un camino que es de todos. Terminan reseñando que se va a requerir a la Xefatura Territorial da Consellería de Medio Rural en A Coruña para que remita informe sobre la actividad en Ames y Brión de la ganadería a la que responsabilizan.