Retoman as actividades das Letras Galegas que se aprazaran pola covid

CARNOTA. O Concello de Carnota retomará no mes de outubro as actividades presenciais programadas arredor do Día das Letras Galegas, dedicado este ano a Ricardo Carvalho Calero,que quedaran aprazadas en maio por mor da crise sanitaria ocasionada pola covid-19. Unha programación infantil repleta de música, maxia e teatro, que pode consultarse na páxina do facebook do Concello. Todos os espectáculos terán lugar no salón de actos do consistorio, con aforo limitado e coas medidas de seguridade requeridas pola situación sanitaria actual, segundo sinalaron dende o departamento de Cultura. Para asegurar praza e favorecer o desenvolvemento das actividades, dende a citada área recomendan as persoas que queiran asistir que reserven a súa entrada para cada sesión chamando ao 981 106 331 ou ó 981 857 032. m. C.