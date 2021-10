Reurbanización y lavado de cara para el área residencial de Horta de Abaixo

Entre las actuaciones figura la reurbanización de las aceras que circundan a la urbanización, demoliéndose los adoquines de hormigón y reponiéndose (donde sea necesario) las instalaciones urbanas incorporando zahorra artificial, al igual que en los caminos y rampas entre las áreas estanciales (públicas) interiores de la plaza da Horta. Asimismo, se resolverán los cambios de nivel con pequeñas cuestas adaptadas a la normativa de accesibilidad.

También mejorarán la pista de baloncesto y la zona de juegos en suelo (ajedrez y avión), donde se harán trabajos de limpieza, tratamiento de la solera y repintado de las marcas. En el área infantil, se renovarán las baldosas de caucho anticaídas y circunvalarán el recinto con un vallado ajustado a la normativa. Además, se sustituirá el balancín y el columpio por una cesta adaptada a la inclusión.

A su vez, en la zona de juegos para mayores emplazarán dos aparatos (esquí y timón), arbolado y mobiliario adaptado, se renovará la solera y se colocará una nueva baranda anticaídas. Prevén crear una zona juvenil wifi con revestimiento de hormigón y pavimento de losetas de granito, incorporando mobiliario, farolas y arbolado.

Las obras adaptarán los espacios a la normativa vigente sobre accesibilidad. Según los casos, se reconstruirán y se redefinirán los vados que no respondan a esta normativa en la Travesía Lodeiro y rúa do Cómaro; se reelaborará la cuesta y el ámbito infraurbanizado del entorno del supermercado; repintarán los pasos de cebra; en las zonas que sea necesario se ampliarán las aceras; se adaptarán las posiciones de varios elementos del mobiliario urbano. Además se reubicarán las señales de tráfico e informativas, de manera que no estorben ni ocupen espacios destinados a los peones.

Por fin, actuarán en la alcantarilla sobre el espacio de cruce peatonal; instalarán nuevas rejas de recogidas de aguas pluviales y, en último lugar, está previsto reparar pavimentos peatonales en los ámbitos que se encuentren estropeados o que no están correctamente nivelados.