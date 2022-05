Rianxo abarca xa un radio de batuta de case setenta músicos

A Banda da Escola de Música de Rianxo, unha das grandes canteiras de músicos da comarca do Barbanza, está este mes de aniversario. O seu xérmolo foi a escola, que se creou no verán do ano 2001 grazas ás iniciativas e inquedanzas dun grupo de catro músicos e amigos rianxeiros (Ramón Pérez, Carlos Figueira, José Fungueiriño e Rafael Collazo). Unha escola que naceu como un proxecto educativo para servir de complemento á educación dos mozos e mozas do municipio.

Daquela, a antiga Banda de Música de Asados estaba a desaparecer, pois contaba só con vinte e cinco músicos tras a progresiva xubilación dos seus integrantes.

Como resultado desta iniciativa cultural, xorde tan só dous anos despois, en 2003, con alumnos da propia escola, a Banda da Escola de Música de Rianxo, que na actualidade conta con case setenta músicos. Ao longo destes dezanove anos, a formación alcanzou un nivel extraordinario, que deu o seu primeiro gran froito no ano 2008 ao gañar o primeiro premio no II Certame Galego de Bandas, na sección terceira. Asimesmo, en 2016 fíxose co primeiro premio (dotado de 1.800 euros) na décima edición dese mesmo concurso, pero na sección segunda (é dicir, na categoría de ata setenta músicos). Ambos concursos celebráronse en Santiago.

Dende a súa fundación, a banda rianxeira participou en varios intercambios culturais, así como no integrador e innovador proxecto Musigalizando. Ademais, é destacable o seu Ciclo de Bandas, promovido polo Concello. E mención destacada merecen tamén os concertos especiais que fai cada ano ao remate do verán, cunha temática diferente: o de bandas sonoras (coa proxección de fragmentos de cada unha das películas); o de obras orixinais para bandas de música; o baseado en obras literarias; o denominado Unha noite de amor con Lela; o que realizou co trío Vaamonde, Lamas & Romero; o concerto co grupo Carapaus; o de banda e narrador; o concerto co Grupo de Baile e Música Tradicionais Brincadeira, o de Malabares con PistaCatro...

Por outra parte, a agrupación protagonizou as estreas das obras Fantasía rianxeira, de X. Carlos Seráns; Retrincos, de David Fiúza; O Jazz na banda, de Roberto Somoza; Lembranzas do mar; Sinfonía número dous: A lenda de Paio Gómez Chariño; Serengetti, Overtura en Miniatura e Man, de Antón Alcalde; Fanfarrias xacobeas, de Juan Durán; e Máis Ala!, de Iago Hermo.

Dende os seus comezos, o responsable da banda é un dos seus fundadores, Rafael Collazo Moares. Na actualidade, a Escola de Música de Rianxo conta con máis de 200 alumnos e cunha vintena de profesores.

A axenda da banda está chea de compromisos este ano, con concertos en Isorna (19 de xuño), a procesión do Corazón de Xesús en Rianxo (26 de xuño), o festival da súa escola (1 e 2 de xullo), o Ciclo de Bandas (xullo), a festa do Carme de Rianxo (15 de xullo), Ortigueira (28 de xullo), Visantoña (6 de agosto), Araño (7 de agosto), Urdilde (15 de agosto), Tomiño (21 de agosto), Imo (4 de setembro), a Guadalupe (setembro) e Lousame (18 de setembro).