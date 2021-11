Rianxo denuncia que Mar perpetúa Permex provisionales para las vieiras

La cofradía de Rianxo ha estallado ante lo que considera un agravio comparativo por parte de la Consellería do Mar en relación a la concesión de permisos de explotación (Permex) para el arte denominado rastro de vieira. Y es que, tras presentar un recurso y no haber obtenido respuesta, el pósito optó por denunciar formalmente la situación ante ese mismo departamento.

“Na actualidade, e teoricamente dende a excepcionalidade, vimos de comprobar como ano tras ano a Conselería do Mar vén incluíndo nos plans de xestión da vieira (en claro fraude de lei) a numerosas embarcacións da ría de Arousa que carecen da arte da vieira no seu Permex pero que poden acceder ó recurso na condición de provisional, que vulnera a normativa vixente en materia de autorizacións administrativas tendo en conta que tal condición ten carácter permanente, fixo e, por tanto, indefinido”, se indica en la denuncia.

El pósito considera que el mantenimiento “incondicional e permanente” de la licencia provisional de extracción con el arte de vieira para esas embarcaciones “provoca unha situación discriminatoria e inxustificada que pretende beneficiar, favorecer e enriquecer a unha frota residenciada nun concreto porto da ría de Arousa e, o que é peor, impide o libre acceso ó recurso para os profesionais que non teñen tal bendición dunha administración que ten a obriga de promover a pertinente convocatoria dun proceso selectivo igualitario”.

La entidad dice que la Consellería prefiere “manter dereitos adquiridos irregularmente ca fórmula da provisionalidade” antes que convocar un proceso selectivo.

Se argumenta además que esas embarcaciones, dadas sus características, dimensiones y potencia, están acondicionadas para la actividad extractiva de otras pesquerías, fuera de la ría, y que, al ser incluidas en el plan de la vieira, usan artes que deberían estar prohibidas para ello y provocan un grave riesgo para la sostenibilidad del recurso.

Al respecto, la Consellería señala que “todos os barcos incluídos nas autorizacións de extracción da vieira cumpren os requisitos establecidos para a actividade”.

Añade que “a explotación da vieira en Arousa realízase a través das empresas autorizadas para a súa comercialización, posto que este produto debe ser sometido a un proceso de evisceración obrigatorio e é ilegal extraer vieira sen sometela a ese proceso. Por iso, a Consellería tramita as autorizacións para a extracción de vieira tendo en conta as solicitudes presentadas polas empresas, que determinan as necesidades e lle demandan produto a quen ten autorización para extraelo: as embarcacións das distintas confrarías da zona”.

Asimismo, Mar explica que autoriza la extracción a las embarcaciones que lo solicitan y cumplen los requisitos, y dice que es falso que exista un trato discriminatorio.

Por otra parte, este martes comenzó la campaña de la volandeira en Arousa. En Rianxo se capturaron 2.000 kilos. Se cotizaron a un máximo de 9 €. El sector destaca el escaso tamaño de las piezas.