Rianxo porá a punto o seu pavillón grazas aos fondos da Deputación

A Corporación municipal de Rianxo, na sesión celebrada o pasado mércores, aprobou por unanimidade a relación de proxectos presentada polo equipo de goberno para incluír no Plan Único da Deputación para o 2022. As propostas suman un total de 305.885 euros ás que se engaden dous proxectos no Plan Complementario, pendente de novas achegas, por valor de 275.260 €.

Segundo indicaron dende o executivo local, “a diferenza doutros anos, este plan non implicará a incorporación de facturas atrasadas que foron xa pagadas nin se acode a un novo préstamo provincial. Decidiuse prescindir de incluír obras en pistas pois abordaranse con traballo da propia brigada de obras e noutros plans”, engadiron.

Os proxectos incluídos no POS son os seguintes: o cambio da cuberta do pavillón polideportivo de Rianxo (171.432 euros), a renovación da instalación eléctrica do edificio do Liceo (38.749), o acondicionamento do mobiliario do segundo bloque das vivendas dos mestres (22.983 euros), a primeira fase do cambio de luminarias no paseo marítimo entre Setefogas e Rinlo (31.626) e a redución de gasto corrente (36.974 €).

A estas partidas sumarase unha achega municipal de 4.118 euros, polo que o montante global ascende a máis de 300.000 euros.

En canto ao Plan Complementario, neste apartado contémplase a dotación de rede de abastecemento e saneamento de Vilas (168.420 euros) e a ampliación do servizo de abastecemento de Taragoña (106.840 euros).

A Corporación de Rianxo tamén sacou adiante unha partida destinada ao ámbito social, que ascende a 72.942 euros, que o Concello empregará para sufragar gastos de persoal técnico de apoio dos Servizos Socias e para reforzar a axuda a domicilio.

Por último, na sesión tomou posesión o novo concelleiro do BNG, Xosé Vázquez González, que prometeu o seu cargo e pasará a ter nos vindeiros días responsabilidades de goberno. O conxunto da Corporación aplaudiu a súa incorporación.