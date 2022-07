Rianxo sube o pano para acoller os monicreques de 15 compañías

Rianxo levanta este domingo o pano do Festival de Títeres Tradicionais Titiriberia: olladas sobre os cristovos, no que participan 15 compañías de Galicia, Portugal, Andalucía e Italia e que inclúe 23 espectáculos durante sete días. Unha cita na que soprarán velas dúas compañías que cumpren 40 anos: Trécola e Viravolta.

Viravolta abrirá o festival cos seus cabezudos tradicionais xunto á Asociación de Música e Baile Tradicional Vai de Roda nun pasarrúas que partirá do auditorio este domingo ás 12.30 horas e percorrerá a vila rianxeira. O martes 26, ás 20.00 horas na Praza de Rafael Dieste, Xosé Luis do Pico Orjais impartirá a charla A viaxe de Toribio. De Mañón a Rianxo? Viravolta representará dúas funcións de Vida, crimes e prisión de Toribio de Mañón: o martes 26 ás 21.00 horas na Praza Rafael Dieste e o sábado 30 ás 13.00 horas na praia de Tanxil.

O día 27 terán lugar na Praza Castelao ó mediodía os espectáculos O máis maior grande Dom Roberto, de Mandrágora (Portugal), neste caso tamén ás 18.00; Victoria (Lambe-Lambe), de Diáspora; e Este espectáculo foi ilegal (Lambe-Lambe).

Pola súa banda, Trécola chega ó Titiriberia coa colaboración especial da terceira xeración desta familia de artistas. Ofrecerá dúas funcións da súa obra Nº8 Rúa dos contos, o mércores 27 ó mediodía no Pazo de Rianxiño e o xoves, tamén ó mediodía, no parque de Santa Lucía de Asados. Ofrecerá ademais unha postfunción para falar co público de que significa herdar un espectáculo e o legado familiar nunha compañía que pasa de xeración en xeración. Tamén o mércores 27, ó mediodía Os Monicreques de Kukas, creada en 1979, presenta Gernika (espectáculo da ténica Lambe-Lambe) na Praza de Castelao; ás 13.00, na praia de Tanxil, A xanela do Maxín actúa con Lúa quere viaxar a... Marte, e ás 21.30, no audiotiro, Trastero 203, de Andalucía, con Eva.

Precisamente estas compañías, xunto a representantes do histórico grupo Tanxarina, analizarán o percorrido dos corenta anos do títere profesional en Galicia. Estas formacións afanáronse en recuperar un xénero que desaparecera da nosa escena cando a familia Silvent deixou de representar Barriga Verde. O acto estará conducido por Topo Vidal e celebrarase o mércores 27 ás 18.30 no auditorio.

O xoves 28 será o turno de Mandrágora, de Portugal, con Teatro de Robertos, ás 12.00 no Campo do Souto de Isorna e ás 20.00 no centro sociocultural A Capela de Araño; Seisdedos, con O cego dos monifates, ás 21.00 (itinerante pola vila); e Títeres desde abajo, de Andalucía, con Paral.lel 55, ás 21.30 (auditorio).

O venres 29 tócalle ás compañías Alakrán, ás 12.00 co Campo Maneiro de Taragoña, con Barriga Verde ataca de novo; Irene Vecchia, de Italia, con Pulcinella, ás 13.00 na praia de Tanxil; Brincadeira, con A carteira de Augasclaras, ás 18.30 na praia da Torre; e As varietés do Barriga Verde, ás 22.30 no auditorio.

O sábado 30 é o turno de Raquel Queizás con Travesías, aventuras de libro, ás 18.30 na praia de Tanxil; a videoconferencia de Elvia Mante, de México, titulada O que non se nomea non existe. As mulleres na arte dos títeres, ás 19.30 dende o Pazo de Rianxiño; e Irene Vecchia con A lúa Pulcinella, ás 21.00 no citado pazo.

O domingo 31 pechan o festival Fantoches Baj, con Novos lobos ás 13.00 na praia da Torre; A cova das letras, con Procúrase Pepa a Loba, ás 18.30 en Tanxil; e Alakrán, con Barriga Verde ataca de novo, ás 21.00 no centro cultural de Leiro.

Todos os espectáculos son de balde salvo os de Trastero 203 e Títeres desde abajo e a peza As varietés do Barriga Verde, que custan 5 euros.