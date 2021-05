Ribeira, meca da creatividade dos mozos galegos por un mes

Conmemorar a década de vida do programa coa que a Xunta pon en valor o talento, a creatividade e a innovación. Ese é o obxectivo polo que a conselleira de Política Social, Fabiola García, se desprazou onte pola tarde ata a cidade de Ribeira, onde celebrou durante a inauguración da exposición de Xuventude Crea, no mercado municipal da cidade, “os referentes novos cheos de talento e creatividade” dos que pode presumir Galicia. A mostra, que ten carácter itinerante, fai un percorrido polos últimos dez anos do certame e poderá visitarse en diferentes localizacións ata abril de 2022.

A exhibición, que se poderá ver cada mes nun lugar diferente ata chegar ás doce localizacións previstas, comeza en Ribeira, onde estará durante todo o mes de maio, e continuará en Lalín, onde permanecerá o mes de xuño; Vigo, en xullo; Tui, en agosto; Noia, en setembro; Lugo, en outubro; Ourense, en novembro; e, por último, estará en Santiago de Compostela todo o mes de decembro. De cara ao vindeiro exercicio, especificaranse as datas nas que recalará nos seus seguintes destinos: as cidades da Coruña, Pontevedra, Ferrol e Chantada.

Durante o acto inaugural da exposición, a representante do Executivo autonómico explicou que os obxectivos principais deste programa son, por unha banda, coñecer algunhas das mostras máis senlleiras da creatividade xuvenil e, por outra, permitir aos seus artífices amosar o seu talento en varios lugares da comunidade.

Asemade, Fabiola García recordou que o pasado ano medio milleiro de mozas e mozos se presentaron ao certame, o que supuxo un récord de participación do programa. Este feito, “xunto ao compromiso do Goberno galego de seguir a fomentar a creatividade e o talento da mocidade galega”, leva á Xunta de Galicia a continuar apoiando estas iniciativas, posto que se trata dun dos principais escaparates para “demostrar ao mundo enteiro que as xeracións máis novas teñen unha enorme puxanza”, recalcou.

Neste sentido, a titular de Política Social lembrou que nos últimos anos se foron incorporando novas categorías ao abano inicial, ata chegar ás 14 actuais. Entre outras disciplinas, o certame organizado pola Consellería premia os mellores traballos en artes plásticas, banda deseñada, cociña, danza moderna, deseño de xoias, fotografía, graffiti, moda, música, poesía, teatro e videocreación. As últimas en sumarse ao programa foron as de creación de videoxogos e novela curta.

Cómpre recordar que poden solicitar a participación no certame os mozos ou mozas galegos/as ou residentes en Galicia, non profesionais, con idades comprendidas entre os dezaséis e os trinta anos; e non poderán participar nunha rama concreta aquelas persoas que gañasen o primeiro premio desa mesma especialidade na edición pasada.

Destacar que por profesional, enténdese a aquela persoa que mantén unha relación contractual permanente ou ocasional con algunha empresa vinculada á especialidade concreta na que solicita participar levando a cabo traballos directamente relacionados con ela, ou que está dada de alta como autónomo nunha actividade que teña unha relación directa coa citada especialidade.

Ademais, segundo as bases do concurso, salvo no caso das especialidades de teatro, música, graffiti, danza moderna, creación de videoxogos e cociña, a participación será sempre a título individual.

Lembrar que na edición de 2020 presentáronse vinte e catro creacións na categoría de Moda e once na de Deseño de Xoias. Seleccionáronse para a final oito participantes no primeiro apartado e seis no segundo. Casualmente, na categoría de Deseño de Xoias, o primeiro premio, dotado con 3.000 euros, foi para a ribeirense Sofía Rivas Souto, coa creación titulada Xénese.

No certame Xuventude Crea sorprendeu e conquistou ó xurado cunha peza de azabache traballado en bruto, adaptando a prata á mesma, en vez de facelo ó revés. O resultado foi unha creación “conceptual, de liñas rectas, traballando o cadrado e o círculo e demostrando que o azabache pode transformarse nunha xoia moderna”, comentou Rivas.