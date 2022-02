Ribeira proyecta crear cuatro áreas para las autocaravanas

Según el Código Civil, la costumbre sólo rige en defecto de ley, requiere que pueda probarse y no debe contradecir ni la moral ni el orden público. Un ejemplo práctico: en Ribeira no hay (oficialmente) áreas habilitadas para autocaravanas, pero desde hace años (hecho probado) este tipo de vehículos se instalan en un aparcamiento ubicado tras el IES Nº 1, en Coroso, a los pies de la playa urbana. Por supuesto, no disponen de los suministros de agua y electricidad, ni del servicio de recogida de aguas residuales. Episodios contra la moral y el orden público no constan, pero esta costumbre va camino de convertirse en ley.

Y es que la voz se corrió tanto que una página web (park4night.com) publicita ese espacio, con cuatro fotos, como zona de autocaravanas ideal para pasar “una noche super calmada al lado de la playa”, de uso gratuito y “cerca de un supermercado y de una gasolinera”.

Una costumbre que algunos ya toman por ley para, incluso, quejarse: “He llegado a ese sitio esta noche y no se puede aparcar por haber una señal de prohibido aparcar, solo residentes. Me tuve que marchar al final de la calle, donde están los colegios”, comenta un usuario en esa web.

“Estuvimos este fin de semana con la autocaravana aparcados; hay mucho ruido de gente que viene al parque biosaludable; hablan en alto hasta las tantas de la madrugada y no se pega ojo. Y cuando empiezas a dormir un poco, de madrugada, vuelta los ruidos de la gente que pasea. Durante los fines de semana los jóvenes hacen botellón allí. Es un aparcamiento que no recomiendo. Yo no pienso volver”, escribió otro.

Ante esta realidad, el Concello hace la vista gorda, como reconoció a este diario el alcalde, Manuel Ruiz. Eso sí: el mandatario sopesa la creación de cuatro áreas para autocaravanas en el municipio.

Se contemplarán en el Plan Urbano de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que, tras su aprobación inicial el pasado día 10 de enero, se retocará con las alegaciones.

Ruiz prevé que en ese plan figuren áreas de autocaravanas en el citado aparcamiento de Coroso (es decir, se legalizaría como tal tras acondicionarlo con ese fin), en las inmediaciones del parque Pedra Pateira (en Fontán), en Aguiño y en Ameixida.

Que se contemplen no quiere decir que se vayan a hacer los cuatro, y menos a la vez. Ruiz señala que habilitar un área de autocaravanas con los servicios necesarios puede costar 50.000 €. Hasta entonces, en ese lugar de Coroso rige la costumbre.